JPMORGAN belässt SALZGITTER AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Luke Nelson

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 21,50

Kursziel alt: 21,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Das Vorsteuerergebnis sei ungefähr so hoch gewesen wie vorläufig schon berichtet, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Montag vorliegenden Studie. Am Ausblick sei nichts verändert worden. Der Verzicht auf eine Dividende sei die wohl größte Überraschung. Die Perspektive einer Wiederaufnahme in 2022 mache im Vergleich zur Konkurrenz einen konservativen Eindruck./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 11:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 11:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.