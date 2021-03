Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Tech-Aktien: 2. Crash-Welle? PlugPower, Nio, Tesla, Vestas, First Solar, GameStop, PayPal Kommt die zweite Abwärtswelle bei den Tech-Werten? Welche Aktien würden wir in diesem Falle auf der Short-Seite handeln? Welche Werte sind für Long-Einstiege interessant? In dieser Ausgabe beleuchten wir die oben genannten Aktien aus technischer Sicht und besprechen, welche Aktien wir an ehesten kaufen und verkaufen wollen würden.