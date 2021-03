AfD-Chef Meuthen sieht keinen Anlass für Kurskorrektur

BERLIN (dpa-AFX) - Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen will trotz der Verluste bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an seinem Konfrontationskurs gegenüber der Rechtsaußen-Strömung der Partei festhalten. Auch wenn dadurch in der Partei eine gewisse Unruhe entstanden sei, halte er es für notwendig, an seinem "bürgerlich-freiheitlich-konservativen Kurs" festzuhalten, sagte er am Montag in Berlin. Hinter diesem Kurs stehe auch die Mehrheit der Partei. Dass er dafür von einigen in der AfD angefeindet werde, "das halte ich aus".

Kritik an der Wahlkampf-Strategie kam vom Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Programme müssen mit Personen verbunden werden. Das ist uns in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg diesmal nicht gelungen."