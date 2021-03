Searchlight Resources Inc. führt Bohrungen an unterschiedlichen Stellen durch. Schon bald werden Resultate von den Laboren erwartet.

Die drei Diamantbohrlöcher auf der ehemals produzierenden Goldmine Henning-Maloney haben eine Gesamtlänge von 601 Metern. Stephen Wallace, President und CEO von Searchlight bestätigte: "Die Bohrungen verliefen reibungslos und die Kerngeologie stimmt genau mit den historischen Bohrprotokollen aus dem Jahr 1964 überein, was darauf hindeutet, dass Searchlight an der richtigen Stelle ist, um die früheren Goldergebnisse zu verifizieren."

Der Vorteil am Flin Flon Bergbaucamp ist die räumliche Nähe aussichtsreicher Ziele und deren leichte Erreichbarkeit durch die gute Infrastruktur. Beides ermöglicht schnelles Arbeiten, wie man jetzt bei Searchlight Resources Inc. ( TSXV: SCLT; FRA: C22C ) beobachten kann. Das Unternehmen ist mit seinem aktuellen Bohrprogramm flott unterwegs. Soeben wurden drei Bohrungen auf dem Goldziel Henning-Maloney sechs Kilometer südlich von Creighton, Saskatchewan, abgeschlossen. Schon wird der Bohrer weiter zum wenige Kilometer entfernten VMS-Kupferprojekt Beatty South 15 Kilometer nordwestlich von Creighton transportiert.

Derzeit wird der Diamantbohrer zum VMS-Kupferziel Beatty South gebracht. Es wird dort die erste Bohrung überhaupt sein. Das Bohrziel wurde durch systematische geophysikalische Untersuchungen aus der Luft und am Boden ermittelt. Weitere Ziele wurden entlang einer Streichlänge von vier Kilometern definiert und werden derzeit in Searchlights Flin Flon North-Datenbank integriert, um Gebiete für zukünftige geophysikalische Bodenuntersuchungen zu bestimmen.

Beatty South weist die typischen Signaturen auf, die mit einer VMS-Mineralisierung im Grünsteingürtel Flin Flon - Snow Lake zu erwarten sind. Die Messungen wurden unter der Leitung von Peter Dueck, Direktor von Searchlight und ehemaliger Chef-Geophysiker von Hudbay Minerals Inc. durchgeführt.

Karte1: Lage der Bohrziele Beatty South und Henning-Maloney. Die Claims von Searchlight Resources sind grün schattiert.

Die Veröffentlichung der Bohrergebnisse von Henning Maloney und von Beatty South wird in wenigen Wochen erwartet. Das Labor in Saskatoon garantiert, im Unterschied zu den oft überlasteten Laboren in British Columbia oder Nevada, eine schnelle Bearbeitung der Bohrkerne.

