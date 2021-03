---------------------------------------------------------------------------

Software Asset Management-Lösung hilft SAP-Kunden mit präzisierter Analyse, kosteneffiziente Lizenzierungsentscheidungen zu treffen.

Möglingen/Aachen - 15. März 2021 - Die USU-Gruppe, führender Lösungsanbieter für das IT- und Customer Service Management, stellt in ihrer USU Software Asset Management-Lösung leistungsstarke Erweiterungen für die Berechnung von SAP Digital Access vor. Es ist die erste Lösung der Software Asset Management (SAM)-Branche, die das Kostenpotenzial des

Digital-Access-Lizenzmodells vollumfänglich analysiert und SAP-Kunden hilft, unnötige Kosten oder Verbindlichkeiten zu vermeiden.



Die USU-Lösung simuliert die Logik des SAP-eigenen Digital Access Estimation Tools, um eine vergleichbare Analyse zu erstellen und die Anzahl der im Rahmen von Digital Access erforderlichen Dokumentenlizenzen genau vorherzusagen. Mit den Ergebnissen aller Systeme auf einer Konsole erhält man volle Transparenz, wie viele digitale Dokumente von wem im Digital Core erstellt wurden. USU Software Asset Management berücksichtigt bei der Berechnung wichtige Faktoren wie z. B. den Ausschluss von nicht kostenpflichtigen Finanz-Folgedokumenten, was das SAP-eigene Tool bisher nicht leisten konnte.



SAP-Kunden müssen sich zwischen zwei SAP-Lizenzierungsmodellen entscheiden: dem Wechsel zu Digital Access, bei dem die Abrechnung pro Digital Dokument erfolgt, oder dem Festhalten an Indirect Access, bei dem für die Nutzung von SAP-Daten durch Dritte abgerechnet wird. Die USU Software Asset Management-Lösung bietet einen automatisierten Weg, um herauszufinden, welches Modell die günstigeren Bedingungen zur Kostensenkung und -vermeidung bietet.



"Unsere erweiterten Funktionen zur Schätzung von Digital Access Lizenzen unterstützen SAP-Kunden in jeder Phase der Entscheidungsfindung", sagt Myrja Schumacher, USU-Produktmanagerin für SAP-Lösungen. "Wenn Sie Digital Access bereits einsetzen, hilft Ihnen unsere Analyse, aus einer Position der Stärke heraus in die Vertragsverhandlungen mit SAP zu gehen. Oder wir unterstützen Sie, die wahren Kosten und Risiken zu analysieren, wenn Sie einen Wechsel zu Digital Access in Erwägung ziehen."