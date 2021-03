BioVaxys schließt wichtige Bioproduktionsvereinbarung mit Wuxi Biologics (Hong Kong) Ltd. zur Synthese von Proteinen für den SARS-CoV-2-Impfstoff und die COVID-T(TM)-Immundiagnostikprogramme

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - BioVaxys Technology Corp. (CSE:BIOV) (FRA: 5LB) (OTC: LMNGF) ( "BioVaxys"),der weltweit führende Anbieter vonhaptenisierten Protein-Impfstoffen für antivirale und Krebs-Anwendungen, gabheute den Abschluss einer wichtigen Vereinbarung zur Bioproduktion mit WuXiBiologics Limited ("WuXi") bekannt, einer weltweit führenden ContractDevelopment and Research Organization ("CDMO") und Geschäftseinheit der inShanghai ansässigen Wuxi AppTec, zur Herstellung von SARS-CoV-2 s-Proteinen, dieBioVaxys für BVX-0320, seinen Impfstoffkandidaten COVID-19, und für seinCovid-T(TM)-Immundiagnostikprogramm benötigt.Im Rahmen der Vereinbarung vom 11. März 2021 wird WuXi hohe Ausbeuten anvollständig charakterisiertem SARS-CoV-2 s-Protein in GLP-Qualität (GoodLaboratory Practice) für die präklinische Sicherheitsstudie von BioVaxys zuseinem COVID-T(TM)-Diagnostikum in diesem Frühjahr synthetisieren. Dasrekombinante s-Protein wird unter Verwendung des von WuXi Biologics entwickeltenVektors konstruiert und exprimiert, wobei die Proteinproduktion in einemBioreaktor in einer Pilotanlage mit hoher Ausbeute erfolgt. Durch den Aufbaueiner eigenen Quelle für s-Protein, anstatt von einem kommerziellenGroßlieferanten abhängig zu sein, wird BioVaxys in der Lage sein, den von derUS-amerikanischen Food and Drug Administration ("FDA") gefordertenReinheitsgrad, die Konsistenz und die Proteincharakterisierung zu gewährleisten,sowie die Wirtschaftlichkeit der eigenen Proteinversorgung sicherzustellen, wasdie zukünftige Produktion von s-Protein in GMP-Qualität für Versuche am Menschenund die zukünftige Produktion im kommerziellen Maßstab erleichtert.Das synthetisierte s-Protein in GMP-Qualität wird sowohl imCovid-T(TM)-Immundiagnostikum von BioVaxys als auch in BVX-0320, demSARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten des Unternehmens, verwendet, der ebenfalls indiesem Jahr für eine klinische Studie vorbereitet wird. BioVaxys wird Anfangnächsten Monats den Antrag auf ein pre-IND-Meeting für Covid-T bei der FDAeinreichen.Ken Kovan, President und Chief Operating Officer von BioVaxys, erklärte: "DieEtablierung einer Bioproduktionsmethode für eine kontinuierliche Versorgung mitgereinigtem und vollständig charakterisiertem s-Protein aus einem validiertenProzess wird uns in die Lage versetzen, schnell vom GLP-Material für diebevorstehende Covid-T(TM)-Tier-Toxizitätsstudie zu einer kontinuierlichen Quellevon s-Protein in GMP-Qualität für klinische Studien später in diesem Jahrüberzugehen. Jetzt, da wir die Gensequenzen kennen, wird ein weiterer großerVorteil unserer Beziehung zu WuXi darin bestehen, dass wir schnell das s-Protein