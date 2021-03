Value oder Growth? Nutze den goldenen Mittelweg mit Disney und Mastercard...

Der große römische Dichter und Philosoph Horaz erschloss uns das Konzept vom „goldenen Mittelweg“, dem Aurea Mediocritas.

Es empfiehlt das Maßhalten in allen Dingen, auch in den Untugenden, das Meiden von Einseitigkeiten und Extremen.

An der Börse ist es ein Erfolgs-Rezept. Peter Lynch rät, sich niemals in eine Aktie zu verlieben. Damit meint er, immer aufgeschlossen und wachsam zu bleiben, gerade bei den Aktien, die uns die beste Performance eingebracht haben. Diese ist kein Natur-Gesetz, sie kann nicht einfach in die Zukunft fortgeschrieben werden, sondern sie wird nur so lange anhalten, wie das Unternehmen seine herausragenden Qualitäten bewahren kann, die es so erfolgreich machen. Gehen diese verloren, enden unweigerlich auch die Kurssteigerungen irgendwann.

Das Pareto-Prinzip lehrt uns, dass wir mit 20 Prozent Aufwand 80 Prozent Ergebnis erzielen, für die letzten 20 Prozent jedoch die restlichen 80 Prozent an Leistung einsetzen müssen. Volksnäher ausgedrückt besagt es, man sollte vor allem die niedrig hängenden Früchte pflücken und die schwer erreichbaren den anderen überlassen. Sollen die sich doch damit abstrampeln, während man selbst zum nächsten Baum weiterzieht.