Berlin (ots) -



- Mehr als 1/3 aller Fischbestände weltweit ist überfischt

- Dadurch werden Millionen Tonnen Fisch für die Welternährung verspielt

- Eine Analyse des MSC zeigt nun: Würde weniger gefischt, gäbe es mehr zu essen



Die Analyse, die der Marine Stewardship Council, die Organisation mit dem blauen

Fischsiegel, heute veröffentlicht, zeigt: Würden alle Fischereien der Welt

nachhaltig und ohne Überfischung fischen, dann könnten wir mehr Fisch fangen.

Und zwar so viel mehr, dass dies den täglichen Proteinbedarf von zusätzlichen 72

Millionen Menschen decken könnte!





Würde weniger gefischt, gäbe es mehr zu essenFisch und Meeresfrüchte sind eine unserer wichtigsten Proteinquellen und spielenin der Ernährung vieler Menschen eine bedeutende Rolle. Doch dasBevölkerungswachstum und die global steigende Nachfrage nach Fisch setzen dieBestände unter Druck: Weltweit sind bereits mehr als ein Drittel allerFischbestände überfischt. Ist im Meer noch mehr drin für die Ernährung einerwachsenden Weltbevölkerung?Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen nun: Ja, da geht noch was! Denn: OhneÜberfischung könnten wir jährlich rund 16 Millionen Tonnen mehr Fisch fischen!Mit diesen "verspielten" 16 Millionen Tonnen, so die aktuelle Analyse des MSC,könnte der jährliche Proteinbedarf von 72 Millionen Menschen voll gedecktwerden. Das entspräche beispielsweise der Gesamtbevölkerung der asiatischenStaaten Kambodscha, Malaysia, Timor-Leste, Sri Lanka und der Malediven; dergesamten ländlichen Bevölkerung der USA und Kanadas; oder auch annähernd allenEinwohnern Deutschlands.Die biologische Logik hinter diesen Berechnungen ist eine einfache: Gesunde,nicht überfischte Bestände sind viel ertragreicher als überfischte.Nachhaltige Fischerei und die Ernährung von 10 MilliardenBis 2050 werden auf der Erde nahezu 10 Milliarden Menschen leben. Die globaleNahrungsmittelproduktion muss nachhaltig gesteigert und gerecht gestaltetwerden, soll eine gesunde Ernährung für alle möglich sein.Nachhaltiges Fischereimanagement und der Kampf gegen Überfischung können hierzueinen Beitrag leisten: " Wenn sich nachhaltige Fischerei weltweit durchsetzenkann, dann gibt es 2050 mehr Fisch als heute - in den Meeren und auf den Tellern", sagt Dr. Rohan Currey, Leiter Wissenschaft und Standardentwicklung beim MSC .Kampf gegen ÜberfischungIn den letzten Jahren haben mehr Fischereien als je zuvor nachhaltigeFischereipraktiken eingeführt. Ende 2020 gab es weltweit bereits 409Fischereien, die nach dem Umweltstandard des MSC zertifiziert waren, weitere 89befanden sich im Bewertungsprozess. Nachhaltige, MSC-zertifizierte Fischereienbefischen keine überfischten Bestände und schonen das Ökosystem Meer."Wie nachhaltige Fischerei funktioniert und wie nachhaltige Fischereipraktikenaussehen sollten, wissen wir sehr genau", so Dr. Currey . " Was wir jetzt mehrdenn je brauchen, sind die Bereitschaft und die politischen Rahmenbedingungen,nachhaltige Fischerei über alle Grenzen, alle Gewässer und alle Fischartenhinweg global umzusetzen. Der Kampf gegen Überfischung muss weltweit an Fahrtaufnehmen."Die Beendigung von Überfischung wäre in jedem Fall eine Win-Win Situation. Fürunseren Planeten und für uns Menschen: Mehr Fisch im Meer und mehr Fisch zurErnährung der wachsenden Weltbevölkerung.Pressekontakt:Auf www.msc.org/de gibt es auch eine interaktive Präsentation derAnalyseergebnisse.Weitere Informationen können direkt beim MSC angefragt werden:andrea.harmsen@msc.org / Tel: +49 (0)30 609 8552 10Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102624/4864225OTS: Marine Stewardship Council (MSC)