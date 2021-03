Great Atlantic beginnt im Kupfer-Kobalt-Nickel-Zink-Goldkonzessionsgebiet Mascarene in New Brunswick mit der vierten Bohrung und will mindestens 300 Meter tief in eine noch nicht erkundete magnetische Anomalie vordringen

VANCOUVER, British Columbia – 15. März 2021 – GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das „Unternehmen“ oder „Great Atlantic“) freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen des ersten Diamantbohrprogramms im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Mascarene im Südwesten der kanadischen Provinz New Brunswick mittlerweile die dritte Bohrung abgeschlossen und nunmehr die vierte Bohrung eingeleitet wurde. Die vierte Bohrung wird im Bereich einer noch nicht erkundeten magnetischen Anomalie im östlichen Teil des Konzessionsgebiets niedergebracht. Die vierte Bohrung reicht im Vergleich zu den ersten drei Bohrlöchern tiefer in den Untergrund und ist mindestens 300 Meter lang.

Das Bohrprogramm wird sich auf den östlichen Bereich des Konzessionsgebiets konzentrieren, wobei die Untersuchungen innerhalb und im Nahbereich eines breiten, stark magnetischen Trends (der während eines im Jahr 2001 von der Regierung durchgeführten geophysikalischen Magnetfeldmessflugs ermittelt wurde) sowie in einem Gebiet mit anomalen Gesteinsproben stattfinden werden.

Gesteinsproben, die von Great Atlantic während des Jahres 2020 aus diesem Bereich gewonnen wurden, lieferten hoch anomale Zinkwerte und anomale Kupfer- und Goldwerte.

Drei Löcher (MA21-1 bis MA21-3) wurden während des aktuellen Bohrprogramms bereits fertiggestellt. Eine vierte Bohrung wurde soeben eingeleitet (MA21-4). In diesem Loch soll eine ausgeprägte magnetische Anomalie erkundet werden, die im Jahr 2001 bei einem von der Regierung absolvierten geophysikalischen Messflug entdeckt worden war. Dieses Loch wird in einem steilen Winkel (80 Grad im Einfallen) in annähernd südwestlicher Ausrichtung in die Anomalie getrieben. Es reicht im Vergleich zu den bereits absolvierten Löchern tiefer in den Untergrund und hat eine Mindestlänge von 300 Meter. Diese magnetische Anomalie wurde noch nie zuvor anhand von Bohrungen erkundet.

Im dritten abgeschlossenen Bohrloch (MA21-2) wurde der Bereich unterhalb eines zinkführenden Aufschlusses untersucht; gleichzeitig wurde der Ausläufer einer zinkführenden Zone mit einer Kernlänge von 5,2 Metern, die in Bohrloch MA21-1 durchschnitten worden war, näher erkundet (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. März 2021). Stichproben aus dem Gestein, die während des Jahres 2020 aus dem Aufschluss gewonnen wurden, lieferten hoch anomale Zinkwerte von 5800 ppm und 7810 ppm. Es wird darauf hingewiesen, dass das Bohrloch MA21-2 erst nach dem Bohrloch MA21-3 fertiggestellt wurde. Bohrloch MA21-2 wurde rund 70 Meter westlich von Bohrloch MA21-1 niedergebracht. In Bohrloch MA21-2 wurden nur Spuren einer Zinkmineralisierung durchteuft. Stellenweise wurden in diesem Loch schmale Erzgänge mit Pyritmineralisierung durchörtert, die beprobt und analysiert werden müssen. Das Bohrkernmaterial aus den bis dato fertiggestellten Bohrlöchern wird von einem Geologen protokolliert und Proben daraus gewonnen. Die Proben werden an ein zertifiziertes Labor zur Gold- und Mehrelementanalyse übergeben.