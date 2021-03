---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



München, 15. März 2021

stiftungsmarktplatz.eu, eine führende Plattform für Stiftungsexpertise im deutschsprachigen Raum, veröffentlicht zum dritten Mal die FondsFibel für Stiftungen & NPOs und baut im Zuge dessen www.fondsfibel.de zur Plattform rund um die Fondsanlage von Stiftungen und Non-Profit-Organisationen aus. Kern der Plattform sind 25 stiftungsgeeignete Fonds, der Club der 25, um den herum stiftungs-fachliche Handreichungen sowie ein ausführlicher Ratgeber für Stiftungsverantwortliche zu finden sind. StiftungsentscheiderInnen sollen durch diese Inhalte unterstützt werden, Wege in die Fondsanlage zu finden und zu Fondsinvestments sachgerecht entscheiden zu können.

- www.fondsfibel.de als Plattform zur Fondsanlage von Stiftungen

- 25 stiftungsgeeignete Fonds analysiert und kategorisiert

- Ausführlicher Ratgeber mit Praxistipps für Stiftungsverantwortliche

- Schwerpunkt: Wie ein ESG-Reporting einen Stiftungsfonds zu einem besseren Fonds macht



"Wir brauchen nicht mehr Stiftungsfonds, sondern wir brauchen mehr Stiftungsverantwortliche, die versierter in der Fondsanlage werden.", ist Tobias Karow, Herausgeber der FondsFibel für Stiftungen & NPOs und Gründer von stiftungsmarktplatz.eu, überzeugt. Dies hat umso mehr Gültigkeit, als dass das Jahr 2020 mit dem Corona-Crash Stiftungen zweierlei gezeigt hat: Mündelsicher gehört ins Regal, und wer nicht mit der Zeit geht der geht mit der Zeit. Stiftungen müssen sich angesichts des zementierten Nullzinses einfach damit auseinandersetzen, ihr Stiftungsvermögen diversifizierter, sachwertlastiger anzulegen und ihre Zielsystematik wieder deutlicher auf den ordentlichen Ertrag auszurichten. An diesen Punkten setzt die FondsFibel für Stiftungen & NPOs 2021 abermals an - erstmals als reine Online-Plattform zur Fondsanlage von Stiftungen.