ProStar engagiert Jason Martschuk als neuen Vertriebsdirektor für Kanada

Grand Junction (Colorado), 15. März 2021 - ProStar Holdings Inc. (TSX-V: MAPS, FWB: 5D00) („ProStar“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Precision Mapping Solutions, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Jason Martschuk als Vice President of Sales für Kanada engagiert hat. Herr Martschuk wird für den Vertrieb des patentierten Vorzeigeprodukts von ProStar, der mobilen Softwareanwendung PointMan, in ganz Kanada verantwortlich sein und seine langjährige Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Technik und Geodatentechnologie nutzen, um den Bekanntheitsgrad und die Präsenz von ProStar in Kanada zu steigern.

Page Tucker, CEO und Gründer von ProStar, sagte: „Wir haben sowohl unser Vertriebs- als auch unser Marketingteam strategisch erweitert, sodass wir damit beginnen können, unsere Marktdurchdringung in Kanada und im Ausland zu erweitern. Die umfassende Erfahrung von Jason als erfahrener Vertriebsleiter im Verkauf von SaaS-Unternehmenslösungen in Kombination mit seiner Expertise in den Bereichen Geodatentechnologie und Projektmanagement ist eine seltene und äußerst beeindruckende Kombination. Darüber hinaus macht ihn seine Erfahrung, die er bei AMEC, Hexagon PPM und zuletzt bei Oracle gesammelt hat, zu einer unglaublich wertvollen Ressource, und ich bin davon überzeugt, dass sein Beitrag unmittelbar und messbar sein wird.“

Jason Martschuk bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, GIS und Projektmanagement bei ProStar Canada ein. Er war als Executive Manager von Oracles Construction and Engineering Global Business Unit for Western Canada, als Senior Sales Executive von Hexagon PPM sowie als GIS Specialist und Project Manager von AMEC tätig.

„Ich freue mich darauf, die Aktivitäten von ProStar zu erweitern und den Marktanteil in Kanada zu steigern“, sagte Jason Martschuk. „Als ich PointMan zum ersten Mal sah, wusste ich sofort, dass ich Zeuge einer Technologie wurde, die die Branche und meine Karriere für immer verändern würde. Ich habe seit über 20 Jahren darauf gewartet, dass jemand so etwas produziert, und nun ist es ProStar gelungen. Ich freue mich, ein Unternehmen gefunden zu haben, das meine Vision und meine Prinzipien teilt und mir und meiner Familie eine solch unglaubliche Möglichkeit bietet.“