Vistin Pharma ASA Mandatory notification of trade Nachrichtenquelle: globenewswire | 15.03.2021, 16:26 | 38 | 0 | 0 15.03.2021, 16:26 | Saga Pure ASA has on 15 March 2021 sold 2,284,280 shares in Vistin Pharma ASA,

corresponding to 5.2% of the outstanding shares.



After the transaction, Saga Pure ASA has no holding of shares or votes in Vistin

Pharma ASA.

Attached is details of the transaction. Attachment 20210315_Notification of trade_Saga i Vistin

