VW und Aral bündeln Kräfte beim Ausbau von ultraschnellem Laden von E-Fahrzeugen (FOTO)

Bochum (ots) -



- Die Volkswagen Gruppe und die internationale bp, Muttergesellschaft von Aral,

vereinbaren strategische Zusammenarbeit zum Laden von E-Fahrzeugen in Europa

- Plan sieht Entwicklung eines ultraschnellen Ladenetzes an bp und Aral

Tankstellen vor

- Ladenetz von bp/Aral wird in Fahrzeuge der VW Gruppe integriert



Volkswagen und bp haben heute bekannt gegeben, gemeinsam den Ausbau von

ultraschnellen Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Deutschland, Großbritannien

und anderen Ländern in Europa beschleunigen zu wollen.







entscheidenden Faktor für eine breite Akzeptanz von E-Fahrzeugen und haben heute

eine gemeinsame Absichtserklärung für ihre Zusammenarbeit unterzeichnet.

Konkrete Details werden in den kommenden Monaten vereinbart. Die Kooperation

würde zwei führende globale Unternehmen aus dem Bereich Mobilität

zusammenbringen, um ein Netzwerk von ultraschnellen Ladesäulen an attraktiven

Standorten aufzubauen - an Aral Tankstellen in Deutschland und an bp Tankstellen

in anderen europäischen Ländern.



Durch die Partnerschaft könnten sich E-Autofahrer mehr auf hochwertige und

zuverlässig funktionierende Lademöglichkeiten in ihrer Nähe verlassen. bp

schätzt, dass rund 90 Prozent der Kunden in Deutschland und Großbritannien

höchstens 20 Minuten von einer Aral bzw. bp Tankstelle entfernt wohnen.



Aral hatte bereits im Mai 2019 mit dem Bau ultraschneller Ladestationen begonnen

und erst kürzlich die Installation von 500 Ladepunkten an über 120 Stationen bis

Jahresende verkündet.



bp/Aral als E-Ladepartner für die VW Gruppe



Die Vereinbarung würde bp/Aral zudem zum E-Ladepartner der VW Gruppe machen. Das

bp/Aral Ladenetz soll in die E-Fahrzeuge der VW Gruppe integriert werden, um

Kunden das Auffinden der Säulen und Bezahlen des Ladevorgangs zu erleichtern.

Auch anderen E-Autofahrern stünden die Ladesäulen als Teil des bp und Aral pulse

Netzwerks zur Verfügung, um allen den Zugang zu ultraschnellem Laden zu

ermöglichen.



Emma Delaney, Mitglied im Vorstand der internationalen bp und zuständig für das

Kundengeschäft, sagt: "Die schnelle Verbreitung von E-Fahrzeugen ist ein

zentraler Bestandteil unserer Wachstumspläne im Bereich Mobilität und trägt zu

unserem übergeordneten Ziel bei, ein klimaneutrales Energieunternehmen zu

werden. Durch die Partnerschaft mit der VW Gruppe, einem der weltweit größten

Automobilunternehmen, wollen wir ein zentrales Anliegen von potenziellen

E-Auto-Käufern angehen: die Reichweite. Gemeinsam können wir Autofahrern in

Europa schnelle und zuverlässige Ladelösungen zur Verfügung stellen, um ihnen

den Umstieg auf ein E-Auto zu erleichtern. Wir können eine führende Stellung Seite 2 ► Seite 1 von 2



Beide Unternehmen sehen den zügigen Ausbau von Ultraschnellladesäulen alsentscheidenden Faktor für eine breite Akzeptanz von E-Fahrzeugen und haben heuteeine gemeinsame Absichtserklärung für ihre Zusammenarbeit unterzeichnet.Konkrete Details werden in den kommenden Monaten vereinbart. Die Kooperationwürde zwei führende globale Unternehmen aus dem Bereich Mobilitätzusammenbringen, um ein Netzwerk von ultraschnellen Ladesäulen an attraktivenStandorten aufzubauen - an Aral Tankstellen in Deutschland und an bp Tankstellenin anderen europäischen Ländern.Durch die Partnerschaft könnten sich E-Autofahrer mehr auf hochwertige undzuverlässig funktionierende Lademöglichkeiten in ihrer Nähe verlassen. bpschätzt, dass rund 90 Prozent der Kunden in Deutschland und Großbritannienhöchstens 20 Minuten von einer Aral bzw. bp Tankstelle entfernt wohnen.Aral hatte bereits im Mai 2019 mit dem Bau ultraschneller Ladestationen begonnenund erst kürzlich die Installation von 500 Ladepunkten an über 120 Stationen bisJahresende verkündet.bp/Aral als E-Ladepartner für die VW GruppeDie Vereinbarung würde bp/Aral zudem zum E-Ladepartner der VW Gruppe machen. Dasbp/Aral Ladenetz soll in die E-Fahrzeuge der VW Gruppe integriert werden, umKunden das Auffinden der Säulen und Bezahlen des Ladevorgangs zu erleichtern.Auch anderen E-Autofahrern stünden die Ladesäulen als Teil des bp und Aral pulseNetzwerks zur Verfügung, um allen den Zugang zu ultraschnellem Laden zuermöglichen.Emma Delaney, Mitglied im Vorstand der internationalen bp und zuständig für dasKundengeschäft, sagt: "Die schnelle Verbreitung von E-Fahrzeugen ist einzentraler Bestandteil unserer Wachstumspläne im Bereich Mobilität und trägt zuunserem übergeordneten Ziel bei, ein klimaneutrales Energieunternehmen zuwerden. Durch die Partnerschaft mit der VW Gruppe, einem der weltweit größtenAutomobilunternehmen, wollen wir ein zentrales Anliegen von potenziellenE-Auto-Käufern angehen: die Reichweite. Gemeinsam können wir Autofahrern inEuropa schnelle und zuverlässige Ladelösungen zur Verfügung stellen, um ihnenden Umstieg auf ein E-Auto zu erleichtern. Wir können eine führende Stellung