Eat Beyond veröffentlicht herausragende Meldung zu Portfoliounternehmen Nabati Foods

Der Investment Issuer Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) begeistert mit einer hervorragenden Meldung, die zeigt, daß die Firma bei der Selektion ihrer Portfoliounternehmen eine gute Due Diligence-Strategie anwendet. Nimmt die Eat-Aktie jetzt die 2 Euro-Marke ins Visier? Anleger können die aktuelle Situation und die Volatilität für sich nutzen.



Nabati Foods Global Inc. meldet 7,7 Mio Finanzierung



Das Management gibt bekannt, dass sein Portfolio-Unternehmen Nabati Foods Global Inc., ehemals Nabati Foods Inc., eine überzeichnete Privatplatzierung von 7,7 Mio. $ abgeschlossen und seine Pläne, an die Börse zu gehen, neu strukturiert hat.



Nabati hatte zuvor bekanntgegeben, dass es 4 Mio. $ aufbringen möchte, konnte diesen Betrag aber aufgrund der hohen Nachfrage auf 7,7 Mio. $ steigern.



Genutzt werden die Nettoerlöse für die Finanzierung von Nabatis geplanter Transaktion zum Börsengang sowie für Geschäftsentwicklung, Arbeitskapital, Anlagenerweiterung und zum Kauf von Ausstattung, um die Produktionskapazität zu erweitern und neue Produktlinien zu entwickeln.



Das in Edmonton gegründete Unternehmen Nabati ist ein schnell wachsendes Food-Tech-Unternehmen, das gesundheitsbewussten Konsumenten vollwertige, natürliche und pflanzenbasierte Lebensmittel bietet. "Sobald die Finanzierung für Nabati verkündet wurde, hat das Unternehmen Tausende Anfragen von interessierten Parteien erhalten, die investieren möchten", sagte Eat Beyonds CEO Patrick Morris. "Dieses neue Kapital kann Nabati auf die nächst höhere Ebene katapultieren, weil das Unternehmen somit seine Produktionskapazität erweitern kann, um die stetig wachsende Nachfrage nach seinen Produkten zu erfüllen. Eat Beyond freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit Nabati, um deren Innovation, Wachstum und Expansion zu unterstützen."