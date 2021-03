Der weltgrößte Platin & Palladiumproduzent ist auch der drittgrößte Goldproduzent der Welt und erfreut sine Aktionäre mit 8,7% Rendite für 2020. Aber auch in Simbabwe steigen die Dividenden an!

Immer mehr Goldproduzenten zahlen eine Dividende, denn Goldminenunternehmen haben die Lehren aus dem letzten Bullenmarkt gezogen. Als Ergebnis sind die Bilanzen heute sehr stark, die Kapitaldisziplin ist gut, Investitionen werden auf die Profitabilität und den Cashflow fokussiert und die Renditen werden gesteigert. Somit wird die zum Teil üppige Gewinnmarge direkt an die Investoren weitergegeben. Ein höherer Goldpreis und nachhaltigeres Wirtschaften erlaubt es den Goldminen, ihre Dividenden sogar in der Zukunft noch zu steigern.

Sibanye-Stillwater konnte für das Gesamtjahr 2020 eine Superdividende von 8,7 Prozent Rendite vermelden. Sie bildet den erfolgreichen Abschluss eines entscheidenden Geschäftsjahres 2020, dass das Ende der Deleveraging-Phase der letzten drei Jahre markierte. Die Schulden wurden fast vollständig getilgt und man konnte Rekordgewinne einfahren, die in der Zukunft erfolgreich reinvestiert oder ausgeschüttet werden können. In Anbetracht der robusten Finanzlage des Konzerns, der weiter ansteigenden Produktion und der Hebelwirkung von weiterhin ansteigenden Gold- und PGM-Preisen für die Zukunft ist von einem weiteren Anstieg der Dividende auszugehen, da laut unternehmenseigener Dividendenpolitik mindestens 25 % bis 35 % des normalisierten Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Alle Zeichen stehen somit auf Wachstum! Hervorragende Zahlen, steigende Metallpreise und der Beteiligungseinstieg in den für Batterien wichtigen Lithiummarkt machen das Unternehmen fit für die Zukunft und stellen den Konzern neu auf!

Caledonia Mining wächst immer weiter, und das aus dem eigenen freien Cashflow! Das macht als Aktionär besonders Spaß, vor allem dann, wenn man solche üppigen Dividenden bezahlt wie dieses Unternehmen! Erst zuletzt konnte die Quartalsdividende um 10% auf nun 11 US-Cents gesteigert werden. Es ist die vierte Erhöhung der vierteljährlichen Dividende seit Oktober 2019. Mit Hilfe diverser Produktionsverbesserungen und des neuen Zentralschachts soll die Goldproduktion bis 2022 auf 80.000 Unzen pro Jahr und in den darauffolgenden Jahren auf bis zu 250.000 Unzen pro Jahr erheblich gesteigert und die Abbaukosten (AISC) erheblich gesenkt werden. Dies führt unweigerlich zu hohen Cashflows, um auch in Zukunft die Dividendenausschüttungen weiter steigern zu können. Alles in allem bietet Caledonia Mining sehr gute Aussichten Investoren vom kommenden Gold-Boom profitieren zu lassen, zumal es mit seinen hohen Margen einen hohen Hebel auf den Goldpreis besitzt.

Ebenfalls Rekordumsätze und Cashflows erzielte Osisko Gold Royalties, die auch für die Zukunft durch Erweiterungen der Reserven, Verlängerungen der Minenzeit und neue Entdeckungen von Seiten der Partner gesichert zu sein scheinen. Durch die Gründung von Osisko Development hat das Unternehmen einen beträchtlichen Mehrwert geschaffen und gleichzeitig sein zukünftiges Geschäft vereinfacht. Das sollte in nächster Zeit zu einem Re-Rating führen. Das Wachstumspotenzial ist für den Fall stabiler beziehungsweise anziehender Edelmetallpreise gigantisch, zumal in den kommenden Jahren gleich mehrere neue Minen in Betrieb gehen werden, an denen Osisko Gold Royalties entsprechende Stream- oder Royalty-Forderungen hält. Die Aktie bietet einen entsprechend hohen Hebel auf den Gold- und Silberpreis. Osisko zahlt beim derzeitigen Kurs etwa 1,3% Dividende und ist gegenüber anderen Royalty-Gesellschaften deutlich unterbewertet.

Beste Voraussetzungen, um in der Zukunft eine erste Dividende zahlen zu können haben auch Victoria Gold und Oceana Gold. In der Produktionsprognose 2021 von Anfang März präsentiert Victoria Gold seine Schätzungen im ersten vollen Jahr der kommerziellen Produktion in der Goldmine Eagle. Darin wird die Goldproduktion auf 180.000 bis 200.000 Unzen und die All-in Sustaining Costs auf 1.050 bis 1.175 US-Dollar pro Unze geschätzt. Das Minenoptimierungsprogramm, sowie ein Winterwartungsprogramm wurden abgeschlossen und alle Systeme sind bereit für die vollständige Wiederaufnahme des Betriebs Ende diesen Monats. Somit ergibt sich selbst bei einer sehr konservativen Berechnung mit einer Goldproduktion am unteren Ende der Jahresprognose von 180.000 Unzen Gold, einem Goldpreis von 1.800 USD und AISC von 1.175 USD pro verkaufter Unze schon jetzt einen hervorragenden Cashflow von 112,5 Millionen USD vor Steuern. Dadurch dass dies sehr konservativ gerechnet ist und wir zum Beispiel den Goldpreis in 2021 eher bei 2.000-2.100 USD pro Unze sehen besteht noch erhebliches Upside Potential. Der vollständige Jahresabschluss 2020 wird voraussichtlich am 22. März 2021 veröffentlicht und da wird sich zeigen welche Überraschungen noch auf uns warten werden.

Ebenfalls eine sehr gute Schätzung veröffentlichte OceanaGold. Das Unternehmen erwartet eine Produktion von 340.000 bis 380.000 Unzen Gold bei AISC von 1.050 bis 1.200 US-Dollar pro verkaufter Unze Gold. Die Produktionsprognose für das Jahr 2021 bedeutet somit eine fantastische Steigerung der Goldproduktion um ca. 20 % und einen Rückgang der AISC um 12 %. Wenden wir auch hier die extrem konservative Berechnung mit einem Goldpreis von 1.800 US-Dollar an, bedeutet dies einen freien Cashflow von über 200 Millionen US-Dollar. Nicht mit eingerechnet ist hier eine eventuelle Produktion in der zurzeit durch die philippinische Regierung stillgelegten Didipio-Mine. Nach einem starken positiven Engagement mit den philippinischen Ministerien für Finanzen und Umwelt und natürliche Ressourcen im Dezember, steht die Erneuerung zur Genehmigung durch diese Ministerien im Büro des Präsidenten an. Geht Didipio vielleicht diesen Sommer wieder in die Produktion, stünde die Aktie somit vor einer massiven Neubewertung. Auf 5-Jahressicht soll die Produktion auf über 500.000 Unzen Gold mit steigenden Margen bei geringeren Kosten und sinkenden expansiven Kapitalinvestitionen steigen. Alles in allem ein super Umfeld, um demnächst mit einer Dividende die Investoren zusätzlich zu belohnen. Ein erstes Kursziel sehen wir bei dieser Aktie bei ca. 4,00 kanadischen Dollar mit Didipio sehen wir den Titel eher bei 6 CAD.

