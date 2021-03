---------------------------------------------------------------------------

FOR RELEASE IN SWITZERLAND - NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Luzern, 15. März 2021 - Swiss Steel Holding AG gibt heute bekannt, dass im Rahmen ihres Bezugsrechtsangebots Bezugsrechte für 905'622'732 neue Aktien ausgeübt wurden, was 87,9 % der im Bezugsrechtsangebot angebotenen 1'030'524'138 neuen Namenaktien entspricht.



Die von den bestehenden Aktionären nicht bezogenen 124'901'406 Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und von Privatplatzierungen an qualifizierte Anleger ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen ("Internationales Angebot") angeboten.

Das Buch für das Internationale Angebot ist derzeit offen und wird spätestens am 16. März 2021, 12:00 Uhr MEZ, geschlossen. Der Angebotspreis im Bezugsrechtsangebot und im Internationalen Angebot wird nach dem Ende der Bookbuilding-Periode festgelegt. Swiss Steel Holding AG und die Joint Global Coordinators behalten sich das Recht vor, die Bookbuilding-Periode jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu verlängern oder zu verkürzen.

Der Hauptaktionär der Swiss Steel Holding AG, die BigPoint Holding AG, hat alle seine Bezugsrechte ausgeübt.



Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange, erster Handelstag und Lieferung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 23. März 2021 erfolgen.

-ENDE-



Für weitere Informationen:



Für Medienanfragen:

Dr. Andrea Geile, a.geile@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:

Daniel Geiger, d.geiger@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4160

Medienmitteilung (PDF)



Über Swiss Steel Group



Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit nahezu 10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.