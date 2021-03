Frankfurt / New York 15.03.2021 - Biotech-Werte können sich zum Wochenauftakt nach oben bewegen. Dabei geht es unter anderem für Evotec kräftig nach oben. Deutlich im Plus liegen die Papiere von Sernova. In den USA zieht der Sektor ebenfalls an.



Der DAX zeigt sich am Nachmittag kaum verändert bei 14.508 Punkten, wobei es für Volkswagen, Infineon und MTU Aero nach oben geht. Auf der Verliererseite stehen Covestro, BASF und Deutsche Bank. Der MDAX steigt um 0,3 Prozent auf 31.873 Punkte, der TecDAX klettert um 0,9 Prozent auf 3.360 Punkte.





Die Marktteilnehmer halten sich zum Wochenauftakt zurück in Erwartung der Sitzung des Offenmarktausschusses in den USA. Der Leitzins dürfte unverändert bleiben, dafür werden die Notenbanker sich aber veranlasst sehen, die Folgen des 1,9 Bio. USD-Stimuluspakets abzuschätzen. In der Folge könnten die Notenbanker auch die Prognosen für die Geldpolitik anpassen.Aus China wurden heute starke Konjunkturdaten gemeldet. Die Industrieproduktion stieg im Februar um 35,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, die Einzelhandelsumsätze kletterten um 33,8 Prozent und die Investitionen in Sachanlagen legten um 35 Prozent zu.In den USA wurde heute mitgeteilt, dass der New York Empire State Manufacturing Index im März auf 17,4 Punkte gestiegen ist.Der Dow Jones Index verliert aktuell 0,3 Prozent auf 32.695 Punkte, die NASDAQ gibt 0,1 Prozent auf 13.303 Punkte ab.Im deutschen Handel verbessern sich Evotec um 3,6 Prozent auf 29,76 Euro, für Biontech geht es um 2,0 Prozent auf 87,99 Euro aufwärts. BB Biotech verbessern sich um 2,0 Prozent auf 80,30 Euro.Papiere von Qiagen steigen um 1,5 Prozent auf 40,51 Euro, Biotest verbessern sich um 0,3 Prozent auf 30,30 Euro und BioFrontera legen um 0,2 Prozent auf 2,60 Euro zu.MagForce verlieren 1,9 Prozent auf 4,63 Euro, MorphoSys korrigieren um 1,5 Prozent auf 83,94 Euro und Vita34 verlieren 1,4 Prozent auf 14,30 Euro.An der Wall Street verbessert sich der NASDAQ Biotechnology Index um 0,2 Prozent auf 4.875 Zähler.Arrowhead Pharma korrigieren hier um 1,3 Prozent auf 71,81 USD, Sarepta Therapeutics geben 1,2 Prozent auf 85,43 USD ab und für Puma Biotech geht es um 0,4 Prozent auf 11,25 USD nach unten.Regeneron Pharma steigen um 1,5 Prozent auf 478,50 USD, Amgen legen um 1,2 Prozent auf 233,15 USD zu. Für Gilead Sciences geht es um 1,1 Prozent auf 62,22 USD nach oben und Vertex Pharma verteuern sich um 215,93 USD.Die Profiteer-Empfehlung Sernova (WKN: A0LBCR) hat am 15. März einen Ausblick hinsichtlich der Entwicklung seiner Technologieplattform veröffentlicht. Dr. Philip Toleikis, der President und CEO von Sernova, teilte darin mit, dass die "klinische Studie, die auf unserer einzigartigen Technologieplattform basiert, weiterhin beträchtliche Fortschritte im Bereich der Therapeutika der regenerativen Medizin erzielt. Dies wird durch die anhaltend positiven Patientenergebnisse in puncto Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit verdeutlicht, während wir uns aktiv dem Abschluss der vollständigen Patientenrekrutierung für die Studie („full enrolment“) nähern. Diese Fortschritte wurden trotz der aktuellen globalen Unsicherheit in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie verzeichnet."Weiterhin wurden Updates zu den drei großen Tätigkeitsbereichen von Sernova gegeben, diese umfassen Diabetes, Hämophilie A sowie Schilddrüsenunterfunktion.Sernova teilte zudem mit, dass man sich in aktiven Kooperationen mit einer Reihe von weltweit führenden Pharmakonzernen für verschiedene klinische Zelltherapie-Anwendungen befindet. Die gesamte Mitteilung dazu lesen Sie hier:https://bit.ly/30IDTUHKürzlich hat Chris Temple von The National Investor sich zu Sernova geäußert und betont, dass kein Unternehmen in seiner Forschung und Entwicklung so weit sei, wie Sernova in seinem Bereich oder solche Studienerfolge vorweisen könne. Zudem, so Temple, würde die am 28. Januar Januar gemeldete Kooperation mit Pharmakonzernen für sich selbst sprechen.Ein Wettbewerber von Sernova wurde im vorvergangenen Jahr für 950 Mio. USD aufgekauft. Übersetzt auf Sernova würde dies einem Kurs von voll verwässerten 5,24 CAD entsprechen. Der Analyst Douglas Loe, einer der renommiertesten Biotech-Analysten, hat das Kursziel für Sernova kürzlich deutlich angebot. Wurden bislang 1,00 CAD erwartet, sieht der Analyst nun ein Kursziel von 2,50 CAD. Dabei bezeichnete Loe die Cell Pouch als "substanziellen Vorteil bei der Zelltransplantationstechnologie".Mehr zu den starken Aussichten für Sernova Corp. 