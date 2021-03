Scala startet Click & Collect-Offensive / Der Handel sollte sich mehr trauen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Scala, der Weltmarktführer für Digital-Signage-Lösungen,

möchte den Handel mit mehr Click & Collect-Angeboten stärken und startet eine

Informationsoffensive. Sowohl Click & Collect als auch Click & Meet seien gute

Möglichkeiten, die Kunden- und Markenbeziehungen zu stärken, mehr individuellen

Service zu bieten und die digitale Kommunikation mit dem Kunden zu

intensivieren. Kontaktlos muss nicht unpersönlich sein - im Gegenteil.



"Covid-19 zwingt den Handel zum Umdenken und beschleunigt neue Technologien und

Services", weiß der Scala-Manager Matthias Hofmann. Schlimm sei das aber

zunächst nicht, so seine Analyse. Viele Händler hätten bereits vor Corona

digitale Konzepte entwickelt und in hybride Geschäftsmodelle investiert. Dieser

Trend werde nun beschleunigt. "Natürlich ist der stationäre Handel durch die

langen Schließungen finanziell sehr belastet. Aber gerade deswegen braucht es

nun Lösungen, die langfristig funktionieren, weit über die aktuelle Pandemie

hinaus. Click & Collect, Display-Lösungen und Kundennähe trotz physischer

Distanz werden auch nach der Pandemie trendig bleiben. Wer jetzt die richtigen

Weichen stellt, wird langfristig erfolgreich sein", ist der Handelsexperte

überzeugt.





Nun gelte es, aus der Corona-Not eine Verkaufstugend zu machen. "Click & Collectbietet Vorteile: mehr Kundenservice durch die Lieferung direkt in den Kofferraumdes Kunden, Verkauf rund um die Uhr mit weniger Personal, mehr Individualität,mehr Information über das Smartphone des Kunden, im Laden oder an der Abholbox.Die Touchpoints, an denen der Kunde begeistert werden kann, werden tendenziellmehr", so Hofmann. Gerade für Güter des täglichen Bedarfs sei Click & Collectsehr gut geeignet.Leicht verständliche Apps oder Displays, die einfach zu bedienen sind, demKunden aber das Gefühl der vollen Information und Kontrolle geben, seien dieBasis des Erfolgs. "Der Kunde braucht das Vertrauen - in den Händler, in dieWare, in die Technik. Dabei müssen Monitore und Touchscreens keineswegsunpersönlich sein. Gekoppelt mit dem Smartphone, dem wohl intimsten Gegenstandeines Kunden, und leicht eingängigen Handhabungshinweisen, Zusatzinfos zumProdukt und zur Marke sowie zu sicheren Bezahlwegen wird Click & Collect schnellakzeptiert werden", macht der Scala-Manager und Digital-Signage-Expertedeutlich. Die meisten Menschen seien eh schon an Displays gewöhnt und wüsstendie Vorteile zu schätzen. "Der Personal Shopping Guide kann sehr schnellRealität werden. Digitalisierung macht den Handel nicht unpersönlicher,