ABO Wind meldet für das Jahr 2020 einen Gewinnanstieg. Bei dem m:access-notierten Solar- und Windenergie-Unternehmen ist der Jahresüberschuss von 11,4 Millionen Euro auf 13,1 Millionen Euro gestiegen. „Gemessen an der elektrischen Leistung war das größte in einem Geschäftsjahr umgesetzte Einzelprojekt 2020 erstmals kein Wind-, sondern ein Solarpark”, so ABO Wind am Montag. Umgesetzt hat das Unternehmen einen Betrag von 149,2 ...