Supermicro stellt das vielseitigste Portfolio an AMD EPYC(TM) 7003 basierten Systemen vor, die eine Rekordleistung - 36% Verbesserung - für die kritischsten Workloads von heute ermöglichen

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Vielseitigkeit und Bandbreite der

Ultra-, Twin-, SuperBlade®-, Storage- und GPU-optimierten Systeme bietet die

beste Workload-Performance für Cloud Data-Centers, Unternehmen sowie KI und

Machine Learning



Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), weltweit führend im Bereich

Enterprise-Computing, Speicher- und Netzwerklösungen sowie umweltfreundliche

Rechentechnologie, hat heute die Verfügbarkeit der branchenweit umfangreichsten

Server-Produktpalette angekündigt, die AMD EPYC(TM) Prozessoren der Serie 7003

unterstützt. Supermicros SuperBlade auf der SPECjbb 2015-Distributed erreichte

Rekord-Benchmarks für critical jOPS- und max-jOPS-Tests. Der SuperBlade lieferte

eine Verbesserung von bis zu 36 % von der 2. auf die 3. Generation der AMD

EPYC-CPUs(1), was eine erhebliche Steigerung darstellt, wenn es gilt,

leistungshungrige Enterprise-Workloads zu erfüllen.





Die A+-Linie von Supermicro umfasst Server mit Single- undDual-Socket-Systemlösungen, die darauf ausgelegt sind, schneller Ergebnisse zuerzielen und so bessere Geschäftsentscheidungen ermöglichen. Der kürzlichangekündigte neue 2U 2-Knoten-Multi-GPU-Server ist zum Beispiel die perfektePlattform für Video-Streaming, High-End-Cloud-Gaming und unzähligeSocial-Networking-Anwendungen. Er besitzt marktführende Systemflexibilität spartKosten und wird eine unterbrechungsfreie Performance ermöglichen. Mit seineminnovativen Server-Design, das den Energiebedarf reduziert und gleichzeitigbranchenweit führend in der Leistung ist, ebnet Supermicro den Weg füranwendungsoptimierte Server, die es modernen Unternehmen ermöglichen, Kosten zusenken und die Benutzererfahrung zu verbessern."Supermicro ist seit jeher branchenführend in der Entwicklung und Herstellungdes größten anwendungsoptimierten Server-Portfolios, das den Anforderungenunserer Kunden entspricht", sagt Charles Liang, President und CEO vonSupermicro. "Unsere Building-Block-Architektur ermöglicht es uns, einvielseitiges Portfolio von Systemen zu liefern, die die Vorteile der 3rd Gen AMDEPYC Prozessoren für spezifische Workloads maximieren, sei es unser 2U 2 NodeGPU System mit PCIe 4.0 für Cloud-Gaming oder unser 2U CloudDCEinzelprozessor-System mit hoher Kernanzahl für Storage-Anwendungen. DieseSysteme reduzieren die TCO und die Gesamtkosten für die Umwelt (TCE). Die TCEist eine wichtige Kennzahl, denn wir alle haben die Verantwortung, dieAuswirkungen eines Rechenzentrums auf die Umwelt so gering wie möglich zuhalten."Die neuen AMD EPYC 7003 Prozessoren der 3. Generation sind mit dem "Zen3"-Kernausgestattet, der bis zu 19 % mehr Befehle pro Zyklus(2) als die