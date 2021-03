---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MBB SE Tochter FRIEDRICH VORWERK legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 41 EUR bis 56 EUR je Aktie fest



- FRIEDRICH VORWERK bietet 2,0 Mio. neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums im Wasserstoffmarkt an

- FRIEDRICH VORWERKs Altaktionäre, einschließlich MBB SE, bieten zusätzlich 6,0 Mio. bestehende Aktien sowie weitere 1,2 Mio. bestehende Aktien zur Abdeckung einer möglichen Mehrzuteilung an



- FRIEDRICH VORWERK strebt Streubesitz von bis zu 46,0 % nach dem Börsengang an



- Angebotsfrist beginnt voraussichtlich heute und endet am oder um den 23. März 2021



- FRIEDRICH VORWERKs erster Handelstag im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) voraussichtlich am oder um den 25. März 2021



Berlin, 15. März 2021 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE, ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ("FRIEDRICH VORWERK" oder das "Unternehmen") und Tochtergesellschaft der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), hat für den geplanten Börsengang (das "Angebot") eine Preisspanne von 41,00 EUR bis 56,00 EUR pro Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Das Angebot umfasst 2,0 Mio. neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 6,0 Mio. bestehende Aktien der Altaktionäre MBB SE und ALX Beteiligungsgesellschaft mbH sowie 1,2 Mio. bestehende Aktien, die von den Altaktionären zur Abdeckung einer möglichen Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt werden. Es wurde ein Lock-up von 180 Tagen für das Unternehmen und 365 Tagen für die Altaktionäre vereinbart. Der Streubesitz nach dem Börsengang wird vorbehaltlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption bis zu 46,0 % betragen. FRIEDRICH VORWERK wird auch in Zukunft ein inhabergeführtes Unternehmen bleiben, an dem der Vorstandsvorsitzende Torben Kleinfeldt und auch MBB SE einen wesentlichen Anteil halten.