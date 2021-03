Takeda und IDT unterstützen Produktion des COVID-19-Impfstoffs von Johnson & Johnson

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) („Takeda“) gab heute eine gemeinsame Vereinbarung mit IDT Biologika GmbH („IDT“), einem Auftragsunternehmen für die Produktentwicklung und -herstellung, bekannt. Die Vereinbarung beinhaltet, dass die bislang bei IDT reservierten Kapazitäten für den Dengue-Impfstoffkandidaten von Takeda (TAK-003) für die Produktion des COVID-19-Einmal-Impfstoffs genutzt werden, der bei Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson entwickelt wurde. Nach Ablauf der dreimonatigen Laufzeit werden die Produktionskapazitäten wieder an Takeda zurückgegeben, um die für die geplante Einführung des Dengue-Impfstoffs entscheidende Produktion wieder aufzunehmen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Zulassungsbehörden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Janssen in Zusammenarbeit mit IDT dabei unterstützen können, seinen COVID-19-Impfstoff so weit wie möglich weltweit verfügbar und zugänglich zu machen“, so Rajeev Venkayya, President des Unternehmensbereichs Global Vaccine von Takeda. „Wir wissen allerdings auch, dass ein massiver und bislang ungedeckter Bedarf für einen Dengue-Impfstoff besteht. Wir werden deshalb eng mit IDT zusammenarbeiten, um die Auswirkungen dieser Vereinbarung auf die Versorgung mit TAK-003 zu begrenzen.“