Eines scheint klar: an der Börse wird bis Mittwoch keine Richtungsentscheidung fallen - man wartet schlicht auf das, was Fed-Chef Jerome Powell dann auf seiner Pressekonferenz nach der Fed-Sitzung sagen wird. Daher heute

Eines scheint klar: an der Börse wird bis Mittwoch keine Richtungsentscheidung fallen - man wartet schlicht auf das, was Fed-Chef Jerome Powell dann auf seiner Pressekonferenz nach der Fed-Sitzung sagen wird. Daher heute an der Börse kaum nennenswerte Bewegungen (Ausnahme: Bitcoin), es geht hin und her in überschaubaren Handelsvolumina wie auch Handelsranges. Für Jerome Powell wird es nun schwierig: einerseits muß die US-Notenbank deutlich ihre Prognosen für Wachstum und Inflation anheben - andererseits aber begründen, warum man trotzdem die ultralaxe Geldpolitik auf absehbare Zeit beibehalten wird. Wenn Powell wie beim letzten Mal nicht liefert, wird sich der angestaute Druck der Börse heftig entladen..

Das Video "Legt euch schlafen!" sehen Sie hier..