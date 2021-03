STUTTGART (dpa-AFX) - Katerstimmung nach der Katastrophe: Als sich die alten und neuen Abgeordneten der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion am Montagvormittag im Stuttgarter Hotel Maritim versammeln, ist die Laune ziemlich gedrückt. "Ein Scheißabend" sei das gewesen, bilanziert ein CDU-Abgeordneter die Balkendiagramme zur Landtagswahl vom Sonntag. Denn die Südwest-CDU hat das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren: 24,1 Prozent. Die Grünen (32,6 Prozent) mit dem beliebten Regierungschef Winfried Kretschmann haben den kleinen Koalitionspartner in den Boden gestampft. Das kann nicht ohne Folgen bleiben in der CDU, da ist man sich einig. "Jetzt beginnt das große Messerwetzen", sagt eine Abgeordnete.

Zur ersten Machtprobe kommt es gleich am Morgen nach der Wahl. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart hatte geladen, um sich in seinem Amt bestätigen zu lassen. Er zog den Termin extra vor, damit man sich personell rasch aufstellen könne für die anstehenden Koalitionsverhandlungen, hieß es. Reinhart wollte sich gleich zu Beginn der Sitzung wählen lassen, erst danach sollte über die Wahlmisere gesprochen werden. Die Satzung sieht eine erneute Wahl des Fraktionsvorsitzenden erst zur Mitte der Legislaturperiode vor. Einige Abgeordnete sahen darin einen Versuch, Fakten zu schaffen und Reinhart im Amt zu "zementieren" - und das trotz des Wahldesasters.

Widerstand formiert sich. Es kursiert plötzlich ein Entschließungsantrag, von bis zu 20 Unterschriften ist die Rede. Der besagt, Reinhart nur für den Zeitraum der Sondierungsverhandlungen zu wählen - bis eben entschieden ist, ob es zu einer Neuauflage der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg kommt.

Eingereicht wird der Antrag nicht. Reinhart lenkt von selber ein. Er schlägt zu Beginn der Sitzung vor, seine Amtszeit zu begrenzen. Im Mai soll dann der gesamte Fraktionsvorstand neu gewählt werden - wenn klar ist, ob die CDU in eine Regierung eintritt oder nicht. Auch die Tagesordnung ändert Reinhart kurzfristig. Die Wahl kommt erst nach der Aussprache. In der ist viel von Erneuerung die Rede. Reinhart wird dann mit 32 von 40 Stimmen gewählt. Er fühle sich mit einem breiten Auftrag für die Gespräche mit den Grünen versehen, sagt er.