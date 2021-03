Druck auf Biden-Regierung wächst wegen Lage an der US-Südgrenze

WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts der stark zunehmenden Zahl von Migranten an der Südgrenze der USA wächst der Druck auf die Regierung des demokratischen US-Präsident Joe Biden. Der Oberste Republikaner im US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, warf Biden am Montag bei einem Besuch an der Grenze in El Paso im Bundesstaat Texas vor, mit seiner liberaleren Migrationspolitik eine dramatische Zuspitzung der Lage an der Südgrenze der USA ausgelöst zu haben. McCarthy sprach von einer "Biden-Grenzkrise" und rief den Präsidenten dazu auf, sich mit einem Besuch persönlich ein Bild von der Lage zu machen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, forderte Migranten aus Zentralamerika erneut dazu auf, sich derzeit nicht auf den Weg in die USA zu machen. Sie verteidigte die Politik der Biden-Regierung, unbegleitete Kinder an der Grenze aus humanitären Gründen nicht abzuweisen. Psaki betonte am Montag, die Regierung unternehme Schritte, um unbegleitete Minderjährige möglichst schnell aus dem Gewahrsam der Grenzbehörden in angemessene Unterkünfte zu bringen.