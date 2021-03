Ridgewood Infrastructure gibt die Gründung von Environmental Infrastructure Partners bekannt, die sich auf nachhaltige Infrastruktur im MUSH-Markt konzentrieren

NEW YORK, 15. März 2021 /PRNewswire/ -- Ridgewood Infrastructure LLC („Ridgewood"), ein führender Infrastrukturinvestor in den USA, gab heute die Gründung von Environmental Infrastructure Partners („EIP") bekannt, einer Joint-Venture-Partnerschaft mit Sustainability Partners LLC („SP"), die sich auf den Besitz von nachhaltiger Wasser-, Energieeffizienz-, Transport-, Kommunikations- und anderer Infrastruktur in den gesamten Vereinigten Staaten konzentriert.

„EIP ist speziell auf die Zusammenarbeit mit Gemeinden, Universitäten, Schulen und Krankenhäusern („MUSH") ausgerichtet", sagte Ryan Stewart, Geschäftsführer von Ridgewood. „Innerhalb dieses MUSH-Marktes gibt es einen großen und wachsenden Bedarf, die Infrastruktur zu ersetzen, zu erneuern und zu verbessern, die eine Reihe von wichtigen Dienstleistungen bereitstellt. Wir freuen uns darauf, mit SP zusammenzuarbeiten, um diesen MUSH-Kunden zu helfen, ihre kritischen Anforderungen an eine nachhaltige Infrastruktur zu erfüllen."