Telenav unterstützt chinesischen Autohersteller SAIC bei Expansion in Märkte außerhalb Chinas

Telenav, Inc. (NASDAQ: TNAV), ein führender Anbieter von Services für vernetzte Autos und standortbasierte Dienste, gibt bekannt, dass SAIC, die größte Kfz-Gruppe Chinas, sich für die ausländischen Märkte in Europa, Südostasien und Australien/Neuseeland für die Lösung VIVID von Telenav entschieden hat. VIVID Nav wird in diesen Märkten Navigations- und standortbasierte Dienste für die batterieelektrischen Fahrzeuge (battery-powered electric vehicle, BEV) und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (internal-combustion engine, ICE) von SAIC liefern.

Mit dieser Lösung VIVID Nav von Telenav erhalten die Kunden von SAIC ein vernetztes Navigationserlebnis, das für Europa, Südostasien und Australien/Neuseeland ausgelegt ist. Damit wird die über zehnjährige Erfahrung von Telenav mit der Bedienung lokaler Marktbedürfnisse weltweit genutzt. Mit der Lösung wird der Bedarf von BEV- und ICE-Fahrzeugen auf Märkten sowohl mit Links- als auch mit Rechtsverkehr adressiert.