WISeKey tätigt strategische Investition in FOSSA Systems und entwickelt ein IoT WISeSAT.Space mit erstem Weltraumstart im Q4 2021 / Q1 2022

Genf, Schweiz - 11. März 2021: WISeKey International Holding Ltd („WISeKey“) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen für Cybersicherheit, KI und IoT, hat heute den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an FOSSA Systems, ein führendes Luft- und Raumfahrtunternehmen aus Spanien, das sich auf die Entwicklung von Picosatelliten für LEO-Dienste (Low Earth Orbit, Erdnahe Umlaufbahn) konzentriert, bekannt gegeben

Diese strategische Investition ermöglicht es WISeKey, FOSSA Systems in die WISeKey IoT-Plattform zu integrieren, die alle IoT-Sektoren über die Entwicklung eines WISeSaT PocketQube-Satelliten miteinander vernetzt.Beim WISeSaT.Satellite soll es sich um einen Security-IoT-gehärteten FOSSASAT-2E-Satelliten handeln, der darauf abzielt, die Satellitenkosten für die ohnehin schon kleine Cubesat-Größe weiter zu senken.

WISeKey wird diese Technologie seinen IoT-Kunden in einem SaaS-Modell anbieten, das sowohl die Remote-Kommunikation als auch die redundante urbane IoT-Kommunikation umfasst. Die Zielgruppe sind Unternehmen, die ihre Anlagen in großen und unversorgten geografischen Gebieten, beispielsweise auf See, in Wüsten, in den Bergen usw., sicher über eine Satellitenverbindung zu erschwinglichen Preisen vernetzen möchten. Die Trust- und Sicherheitslösungen von WISeKey bieten eine einzigartige Integration in eine End-to-End-Plattform, die in Echtzeit mit dem WISeSat.Satellite kommuniziert, indem sie die Authentizität, Vertraulichkeit und Integrität der Geräte, Objekte, Daten und Transaktionen sicherstellen.

Die INeS-Plattform von WISeKey setzt auf modernste kryptografische Algorithmen, um die höchsten Standards für die Ausstellung, Verwaltung und Validierung digitaler Berechtigungsnachweise für IoT-Geräte zu erfüllen. Dies umfasst nun auch solche Geräte, die mit einem WISeSaT.Satellite vernetzt werden sollen. Diese Plattform ist skalierbar und kann so Umgebungen für Hunderte von Millionen von Geräten und Sensoren unterstützen. Sie ist in der Lage, Daten aus dem Feld ferngesteuert zu erfassen und an das Backend zu übertragen. Weiterhin enthält INeS Funktionen wie Entity Management (beliebige benutzerdefinierte Attribute wie Identitäten, Gruppe, Typ, Rolle und Lebenszyklus), Message Security Policy Management und Business Rules Management. Über die Cloud und die Verbindung von Geräten und Anwendungen ist INeS in der Lage, Berechtigungsnachweise remote zu identifizieren und die Aktivierung, die Deaktivierung, den Widerruf, die Verlängerung und die sichere Provisionierung zu steuern.