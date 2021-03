ReNew Power ist neues Mitglied im Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums, einem Netzwerk von führenden Unternehmen auf dem Gebiet des technologiegestützten und nachhaltigen Wachstums

ReNew Power (“ReNew” oder “das Unternehmen”), Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energien, gab heute seine Aufnahme in das Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF) bekannt. Dieses Netzwerk zeichnet Unternehmen aus, die neue Technologien einsetzen, um ein ökologisch nachhaltiges, gemeinschaftsförderndes und zugleich profitables Wachstum zu erzielen. Bei der Bekanntgabe der Nominierung von ReNew verwies das WEF besonders auf die jüngsten Investitionen des Unternehmens in digitale Analytik und maschinelles Lernen zur Steigerung des Energieertrags und zur Verringerung der Ausfallzeiten seiner Solar- und Windenergieanlagen als Faktoren für seine Nominierung. ReNew ist eines von gerade einmal zwei indischen Unternehmen, die in diesem Jahr vom Global Lighthouse Network ausgezeichnet wurden.

