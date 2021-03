Eyemaxx Real Estate plant eine Kapitalerhöhung. Man will bis zu 1,246 Millionen Aktien neu ausgeben. Altaktionäre sollen die neuen Papiere zeichnen können. Weitere Details zum Bezugspreis und der Bezugsfrist sind noch unbekannt. Man will mit dem frischen Geld das Portfolio weiter ausbauen. Brutto könnte die Gesellschaft mit der Kapitalerhöhung fast 5 Millionen Euro ins Unternehmen holen.Die Gesellschaft will zudem bei der ...