ManpowerGroup ernennt Eric de Jonge zum Country Manager für Deutschland

"Eric verfügt über ausgewiesene Expertise in der Förderung von Innovation und profitablem Wachstum in der Finanzdienstleistungsbranche. Dies wird eine große Bereicherung sein, wenn wir die Beschleunigung unserer Business Transformation fortsetzen, um unseren Kunden und Kandidaten in Deutschland noch größere Mehrwerte zu bieten", sagte Harld Peters, Regional President ManpowerGroup Northern Europe. "Ich freue mich, dass er exzellente operative und Personalführungsexpertise in einem komplexen Markt mitbringt. Dies wird uns in unserem Ziel unterstützen, noch mehr Kandidaten mit sinnvoller Arbeit und Unternehmen mit qualifizierten Talenten zu verbinden."

ESCHBORN, Deutschland, 16. März 2021 /PRNewswire/ -- Die ManpowerGroup [NYSE:MAN] hat Eric de Jonge mit Wirkung zum 15. März 2021 zum Country Manager für Deutschland ernannt. De Jonge wird alle globalen Marken und Angebote der ManpowerGroup in Deutschland führen - Manpower, Experis und Talent Solutions sowie die Spezialmarken Stegmann Personal, StegPlus Personal und die Joint Ventures Bankpower und AviationPower. De Jonge bringt umfangreiche Innovations- und Transformationsexpertise aus internationalen Führungspositionen in der Finanzbranche mit, zuletzt bei der ING Group.

"Dies ist eine spannende Zeit, um zur ManpowerGroup in Deutschland zu wechseln", sagte Eric de Jonge. "Es war nie so wichtig, Unternehmen und qualifizierte Talente zusammenzubringen, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem talentierten Team unsere digitale Transformation zu beschleunigen und die Organisation zu führen, um in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt noch innovativer und kundenorientierter zu sein."

Über die ManpowerGroup

ManpowerGroup (NYSE: MAN), der globale Marktführer für Personaldienstleistungen, unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit: Wir stellen umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Verwalten der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. Mehrere hunderttausend Kundenunternehmen vertrauen auf unser innovatives Leistungsportfolio, mit dem wir Millionen von Menschen langfristig zu sinnvoller Arbeit verhelfen – in einem breiten Spektrum von Branchen und Berufen. Über unsere Markenfamilie – Manpower, Experis, Talent Solutions – schaffen wir echten Mehrwert für unsere Kandidaten und Kunden in mehr als 75 Ländern und Regionen – und das seit mehr als 70 Jahren. Beständige Anerkennung erhalten wir auch für unsere Initiativen im Bereich der Diversität: Arbeitsplätze für Frauen, Inklusion, Gleichberechtigung und Arbeit für Menschen mit Behinderungen sind wichtige Themen für uns. 2020 wurde die ManpowerGroup bereits zum elften Mal mit dem Ethik-Preis „World's Most Ethical Companies" ausgezeichnet. All das unterstreicht unsere Position als die Marke der Wahl, wenn es um gesuchte Fachkräfte geht.

