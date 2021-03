Sofware AG hält Dividende stabil Nachrichtenquelle: 4investors | 15.03.2021, 20:25 | 3 | 0 | 0 15.03.2021, 20:25 |



Die Software AG will eine Dividende von 0,76 Euro je Aktie ausschütten. Damit soll die Dividende stabil bleiben. Die Ausschüttungsquote steigt von 37,4 Prozent auf 61,3 Prozent an. Die Hauptversammlung muss dem Vorschlag am 12. Mai noch zustimmen. Es wird bei den Darmstädtern eine virtuelle Hauptversammlung geben.Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG, freut sich über die stabile Rekorddividende.

Software Aktie





