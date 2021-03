TBEA Cloud hat das Planungsschema des ersten „PV + Highway"-Demonstrationsprojekts fertiggestellt

URUMQI, China, 16. März 2021 /PRNewswire/ -- Kürzlich hat das Design-Institut von TBEA Sunoasis das Planungsschema des ersten „PV + Highway"-Demonstrationsprojekts für eine typische Vollszenenanwendung in China abgeschlossen. Das Projekt befindet sich in einem Versorgungsgebiet entlang einer Autobahn, mit einer geplanten Gesamtleistung von 3,5 MW. Es ist mit einer Selbsterzeugungs- und Selbstverbrauchsbetriebsart ausgelegt, die den täglichen Strombedarf der Infrastrukturen im Versorgungsgebiet decken kann. Nach der Fertigstellung kann es 4200 MWh Strom pro Jahr erzeugen, was einer jährlichen Einsparung von 1377,6 t Standardkohle (basierend auf dem durchschnittlichen Standardkohleverbrauch von 320 g/kWh) im Vergleich zu thermischen Kraftwerken gleicher Kapazität entspricht und dementsprechend die Emission verschiedener Luftschadstoffe pro Jahr reduziert, einschließlich etwa 126 t Schwefeldioxid (SO2), 4187,4 t Kohlendioxid (CO2) und 63 t Stickoxide (NOx).

„PV + Highway" soll PV Stromerzeugungstechnologie mit dem Autobahnsystem integrieren, um die Autobahnen, Schultern, Rampen, Isolationszonen und anderen eigenen Raum im Autobahnsystem, sowie den Raum von Gebäudedächern, Parkschuppen, Mauern und anderen Einrichtungen im Servicebereich für die Anordnung und Installation von PV-Stromerzeugungssystemen zu nutzen. Die erzeugte saubere Energie wird für die Beleuchtungs- und Belüftungsanlagen von Brücken und Tunneln, die Stromversorgungsanlagen in Raststätten und anderen Autobahnsystemen verwendet oder ins Netz eingespeist.

Wie alle wissen, hat die PV-Industrie mit dem Ziel des „maximalen Kohlendioxidausstoßes" und der „Kohlendioxidneutralität" neue Entwicklungsmöglichkeiten und -herausforderungen eingeläutet. Bis 2020 hat Chinas Autobahnkilometerzahl 150.000 Kilometer überschritten. Mit dem Aufkommen der Ära von „5G + intelligentem Transport" und der Innovation von Elektrofahrzeugen, intelligenten Ladesäulen, fahrerloser Technologie im Bereich des Transports wird der jährliche Stromverbrauch des Autobahnsystems deutlich ansteigen, zusammen mit den ursprünglichen Beleuchtungs- und Belüftungsanlagen von Brücken und Tunneln sowie Stromanlagen in Raststätten wird die PV-Stromerzeugung ausreichend Platz für den Verbrauch haben. Typische Demonstration, die in der Energieerzeugung und im Umweltschutz eingesetzt wird.

Das Projekt ist eine gute Lösung für die Einzelstromversorgungsstruktur des Stromnetzes in abgelegenen Gebieten des Autobahnsystems und wird die beste Möglichkeit sein, die Stromversorgung in lokalen Versorgungsgebieten zu ergänzen. Gleichzeitig wird neben der Deckung des Strombedarfs im Versorgungsgebiet in Verbindung mit den Eigenschaften des Versorgungsgebiets als Verkehrsinfrastruktur auch die Ästhetik des PV-Projekts maximiert. Darüber hinaus, kombiniert mit der Anforderung des Eigentümers, das „PV + Transport"-Projekt von demonstrativer Bedeutung entlang der Autobahnen in China zu schaffen, ist der Projektentwurfsplan das aktuelle inländische und internationale fortschrittliche PV-Stromerzeugungsentwurfskonzept zu verwenden, das die Straßen-PV, den Gehweg der modularen PV-Fliesen, die Hang-PV, die PV-Schallschutzwand, die Dach-PV, die zentrale Barriere-PV und andere Formen der Anwendung in einem integriert. Nach der Fertigstellung wird das Projekt eines der fortschrittlichsten und perfektesten „PV + Transport"-Projekte entlang der Autobahn und sogar im Autobahnsystem in China werden, das von fortschrittlicher Demonstrationsbedeutung ist und eine positive Rolle bei der Förderung der Kombination von PV-Stromerzeugungstechnologie und Transportinfrastrukturen spielen wird. TBEA Sunoasis treibt die Geschäftsinnovation mit fortschrittlicher Technologie voran und hat eine digitale Planungsplattform aufgebaut, die digitale Windressourcenbewertung, digitale technische Planung und 3D-Übertragungsleitungsplanung integriert, die das gesamte Lebenszyklus-Planungsmanagement von Windparks realisieren kann, digitale 3D-Planungslösungen für Windkraft und Photovoltaik ausgibt, die nationale und internationale Planungsstandards und Übergabestandards erfüllen, sowie 3D-Planungslösungen für 35-kV-Sammelleitungen von inländischen Windparks und Übertragungsleitungen von 220 kV und darunter des nationalen Netzes, und hat eine kumulative Planungskapazität von über 16 GW für Projekte in der neuen Energiebranche erreicht.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1450288/1.jpg