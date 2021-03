Pathway Capital Management schließt 1 Milliarde USD schweren individuellen Co-Investment-Fonds ab

Pathway Capital Management freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen einen 1 Milliarde USD schweren Fonds für den Pathway Co-investment Partners Fund V („PCPF V“) abgeschlossen hat, einen individuellen Co-investment-Fonds für einen institutionellen Investor mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt von PCPF V wird auf der Ermittlung von und Investition in Co-Investitionschancen weltweit zusammen mit hochkarätigen Private-Equity-Managern im Rahmen verschiedener Private-Equity-Strategien liegen. PCPF V bedeutet eine Fortsetzung der 30-jährigen Erfolgsgeschichte von Pathway bei der Investition in private Märkte. Dabei wurden mehr als 4 Milliarden USD in Private-Equity-Co-Investitionen investiert. Seit Gründung der Firma im Jahr 1991 hat Pathway an der Entwicklung von mehr als 110 Privatmarktportfolios mitgewirkt und dabei mehr als 94 Milliarden USD im Rahmen verschiedenster Privatmarktstrategien gewährt.

Über Pathway Capital Management