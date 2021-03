Schulleiter für längeren Distanzunterricht für ältere Schüler

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen plädiert der Verband der Schulleiter in Deutschland dafür, dass ältere Schülerinnen und Schüler vorerst weiter im Distanzunterricht lernen. "Unter medizinischen Gesichtspunkten kann man eine Öffnung jetzt nicht verantworten", sagte die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes, Gudrun Wolters-Vogeler, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man wisse, dass die Not der Schüler groß sei. "Aber die Not der Kolleginnen und Kollegen ist auch groß, solange sie nicht geimpft sind und nicht regelmäßig getestet wird."

Schon jetzt sehe man, wie die Zahl der Infektionen und der Quarantänefälle hochgehe. "Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge", sagte Wolters-Vogeler. "Es ist widersinnig, bei diesen Zahlen im großen Stil Schülerinnen und Schüler in die Schulen zu holen." Die Grundschüler und ältere Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollten aber so früh wie möglich wieder in die Schulen gehen./hme/DP/zb