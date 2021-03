DARMSTADT (dpa-AFX) - Das "Darmstädter Echo" schreibt zu Wahlen/Union:

Dieser politische Wettersturz, die düsteren Aussichten an der Corona-Front und vor allem die Maskenaffäre ergeben einen giftigen Cocktail, der das wichtigste Kapital der Christdemokraten zu zersetzen droht - ihren Glauben an sich selbst. Markus Söder hat schon recht: Das war ein Schlag ins Herz der Union. Ihren Kanzlerkandidaten wollen CDU und CSU zwischen April und Pfingsten küren, gerade dann also, wenn sich die Corona-Lage noch einmal zugespitzt haben dürfte - Stimmung im Lande: wahrscheinlich depressiv bis aufbrausend. Armin Laschet oder Söder bleiben dann gut 100 Tage, um die Union aus dem Tief zu holen.