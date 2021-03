LONDON (dpa-AFX) - Das Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien bedeutet nach Ansicht eines britischen Experten eine weitere Verschlechterung des Verhältnisses zwischen London und Brüssel. "Derzeit will keine Seite nachgeben", sagte der Politologe Simon Usherwood der Deutschen Presse-Agentur. Das lasse "weitere Fälle wie diesen" in den kommenden Jahren befürchten. Spannend werde vor allem, ob das Verfahren tatsächlich vor Gericht lande, sagte der Experte. "Dann wird sich der negativen Eindruck verstärken, den beide Seiten voneinander haben, und es wird noch schwieriger, das Vertrauen wiederaufzubauen, das vom Brexit-Prozess so stark beschädigt wurde."

Die Europäische Union hatte das Verfahren am Montag eingeleitet. Hintergrund ist ein Streit über Brexit-Sonderregeln für die britische Provinz Nordirland. Brüssel wirft London vor, Vereinbarungen eigenmächtig zu ändern und so gegen den Brexit-Vertrag zu verstoßen.