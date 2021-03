---------------------------------------------------------------------------

Jahresabschluss 2020

Pandemiebedingt tieferer Umsatz und Ertrag - konsistente Umsetzung der Strategie



- Nettoumsatz CHF 1'283.5 Mio., -10.4%1; Nettoumsatz H2 CHF 707.4 Mio., -4.7%1



- Betriebsergebnis (EBIT) CHF 79.7 Mio., inkl. CHF 47.4 Mio. Veräusserungsgewinn



- Konzernergebnis CHF 66.9 Mio. und Gewinn je Aktie CHF 31.46

- Strategische Transformation mit Fokus auf Bystronic in Reichweite

- Antrag auf Dividende von CHF 60.00 (Aktie A)



Gruppe Mio. CHF 2020 2019 Verände- rung Nettoumsatz 1'283.- 1'573.- -18.4% 5 2 vergleichbar1 -10.4% Gesamtleistung 1'273.- 1'579.- -19.3% 6 1 Betriebsergebnis (EBIT) 79.7 167.2 -52.3% bereinigt2 32.3 137.3 -76.5% in % Gesamtleistung, bereinigt2 2.5% 8.7% -620 bp Konzernergebnis 66.9 136.8 -51.1% in % Gesamtleistung 5.3% 8.7% -340 bp Minderheiten 1.9 11.1 -83.2% Betrieblicher Free Cashflow 51.5 40.6 26.8% Flüssige Mittel 273.3 300.9 -9.2% Bilanzsumme 1'150.- 1'266.- -9.1% 6 0 Eigenkapital 796.1 880.1 -9.5% in % der Bilanzsumme 69.2% 69.5% -30 bp Betriebliche Nettoaktiven (NOA) 507.8 550.7 -7.8% Rendite auf Durchschnittsbestand (RONOA)2 4.1% 20.0% -1590 bp Anzahl Mitarbeitende per Stichtag 31. 4'891 5'026 -2.7% Dezember

Gewinn je Aktie A in CHF 31.46 60.85 -48.3% Dividende Aktie A in CHF3 60.00 42.00 42.9% Dividende Aktie B in CHF3 12.00 8.40 42.9% 1 Zu stabilen Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis.

2 2020 ohne Veräusserungsgewinn von CHF 47.4 Mio. aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Schmid Rhyner und 2019 ohne Veräusserungsgewinn von CHF 29.9 Mio. aus dem Verkauf des Segments Glass Processing. 3 2020 gemäss Antrag des Verwaltungsrats.



Zürich, 16. März 2021 - Der Jahresabschluss 2020 ist mit einem Umsatzrückgang um 18.4%

gegenüber Vorjahr und einem Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 79.7 Mio. stark geprägt sowohl von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie als auch von den Devestitionen des Geschäftsbereichs Schmid Rhyner per Ende Februar 2020 sowie des Segments Glass Processing per Ende März 2019. Mit den Verkäufen fielen einerseits die Umsatz- und Ergebnisbeiträge weg, andererseits resultierten aus den Transaktionen Veräusserungsgewinne von CHF 47.4 Mio. im Jahr 2020 bzw. von CHF 29.9 Mio. im Jahr 2019.