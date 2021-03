Metall Zug Gruppe: Jury hat das Siegerprojekt für das kombinierte Produktions- und Bürogebäude für SHL Medical AG auf dem Tech Cluster Zug gewählt.

Die Urban Assets Zug AG, ein Tochterunternehmen der Metall Zug AG, hat Ende 2020 mit der SHL Medical AG ein Studienauftragsverfahren für die Entwicklung des Baufelds «Südtor» im Süden des Areals des Tech Clusters Zug gestartet. Entstehen soll ein kombiniertes Produktions- und Bürogebäude für SHL Medical.

Aufgabe des Studienauftrages war es, ein Headquarter mit Research & Development (R&D) Center und Produktion auf dem Tech Cluster Zug zu planen.

Da die SHL Group über die nächsten Jahre ein kontinuierliches Wachstum anstrebt, ist ein Ausbau des Standortes in zwei Bau-Etappen und in vier Ausbaustufen vorgesehen. Die Inbetriebnahme der vier Ausbaustufen erfolgt in mehreren Etappen.

Wie bereits die Neubauten der V-ZUG auf dem gleichen Areal, soll das Gebäude der «SHL-Südtor» gemäss dem Konzept für nachhaltiges Bauen im Tech Cluster geplant und gebaut werden.

Das Siegerprojekt

Für die Realisierung dieser komplexen Industrieanlage wurden die Architekturbüros Bauart Architekten und Planer, EM2N Architekten, Graber & Steiger Architekten und Penzel Valier AG zum Wettbewerb eingeladen. Die Jury, bestehend aus Vertretern der Stadt Zug, SHL Medical, Metall Zug und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen, konnte vier hervorragende Architekturprojekte beurteilen. Schliesslich setzte sich das Projekt der Penzel Valier AG durch und überzeugte die Jury.