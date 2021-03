---------------------------------------------------------------------------

Newron gibt Geschäftsergebnisse 2020

und Ausblick 2021 bekannt



Mailand, Italien - 16. März 2021 - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron", SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab heute die finanziellen und operativen Highlights des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres sowie einen Ausblick auf 2021 bekannt.

Höhepunkte 2020:

Evenamide (Schizophrenie)



* Alle von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde (FDA) geforderten präklinischen Studien mit Evenamide wurden abgeschlossen, wobei keine Bedenken hinsichtlich der Toxizität festgestellt wurden

* Trotz der COVID-19-Pandemie hat das Unternehmen die Rekrutierung für die untersuchende Studie 008 mit Evenamide bei Schizophrenie-Patienten erfolgreich abgeschlossen; die Ergebnisse werden Ende März 2021 erwartet

* Newron bleibt im Plan zum Start des zulassungsrelevanten Phase-III-Programms im dritten Quartal 2021. Das Unternehmen evaluiert weiterhin mögliche Optionen eines Partnerings bzw. von Co-Entwicklungs-Partnerschaften



Xadago(R)/Safinamide (Parkinson)



* Das Unternehmen registrierte, dass Supernus Pharmaceuticals im Juni 2020 das ZNS-Portfolio von US WorldMeds, einschließlich der US-Rechte an Xadago(R)/Safinamide, erworben hat



* Newron unterzeichnete eine Vereinbarung mit Zambon über die Durchführung einer potenziell zulassungsrelevanten Studie mit Safinamide bei Patienten mit Levodopa-induzierten Dyskinesien (PD LID)

Corporate



* Newron evaluiert weiterhin Möglichkeiten, seine Pipeline mit Entwicklungskandidaten für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems zu erweitern



* Das Unternehmen erhielt die dritte Tranche in Höhe von EUR 7,5 Mio. von insgesamt EUR 40 Mio. im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB)



* Die liquiden Mittel (inkl. anderer kurzfristiger Finanzinstrumente) betrugen zum 31. Dezember 2020 EUR 31,3 Mio.



Stefan Weber, Chief Executive Officer von Newron, kommentierte:

"Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie stellte die Welt im letzten Jahr vor enorme Herausforderungen. Insbesondere das Gesundheitswesen war damit konfrontiert, die notwendigen Ressourcen zur Bewältigung der Pandemie zu identifizieren und Wege zu finden, das neuartige Virus zu bekämpfen. Wir sind stolz auf die Art und Weise, wie sich Newron an diese sehr dynamische Situation angepasst hat, und auf unsere Fähigkeit, trotz COVID-19 und der damit verbundenen Auswirkungen weiterhin operative Fortschritte zu erzielen. 2020 hat gezeigt, dass Newrons Geschäft weiterhin widerstandsfähig ist. Was unsere Strategie für die Zukunft betrifft, sehen wir sehr zuversichtlich in das Jahr 2021 und darüber hinaus. Zudem haben wir es uns in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht, eine Reihe spannender strategischer Möglichkeiten und zusätzlicher Wirkstoffe zur Erweiterung unserer Pipeline an neuartigen Therapien zu untersuchen. Wir werden den Markt darüber entsprechend informieren."