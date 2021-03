Evolva publiziert die Agenda für die diesjährige ordentliche Generalversammlung

Reinach, 16. März 2021 - Evolva (SIX:EVE) hat heute die Agenda für die diesjährige ordentliche Generalversammlung publiziert, die am 8. April 2021 stattfinden wird. Eine physische Teilnahme der Aktionäre ist nicht möglich. Aktionäre können ihre Stimme an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben (weitere informationen finden sich in der Einladung).

Nach der US-Zulassung von Nootkatone im August 2020, der Markteinführung von L-Arabinose sowie der steigenden Kundennachfrage im Bereich Gesundheitsprodukte (Auftragseingang: +71 % im Vergleich zu 2019) verfügt Evolva über die notwendigen «kommerziellen Bausteine» und konzentriert sich nun voll und ganz auf die weitere Stärkung der Produktion und der Lieferkette.

Erhöhung des genehmigten Kapitals

Evolva hatte per Ende 2020 noch einen Bestand an flüssigen Mitteln in der Höhe von CHF 19.7 Mio., benötigt jedoch zusätzliche finanzielle Mittel, um die Produktion und die Lieferkette zu stärken und bis 2023 die Gewinnschwelle (positives EBITDA) zu erreichen. Das Unternehmen beantragt daher, das genehmigte Kapital vom bisherigen Maximalbetrag von CHF 2'968'782.35 (bzw. von maximal 59'375'647 Namenaktien) um CHF 4'634'391.20 auf den neuen Maximalbetrag von CHF 7'603'173.55 (bzw. von maximal 152'063'471 Namenaktien) zu erhöhen.

Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Es wird die Wiederwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat beantragt: Beat In-Albon als Präsident sowie Richard Ridinger und Stephan Schindler als Mitglieder des Verwaltungsrats.

Ferner wird die Wahl von Christoph Breucker als neuer Kandidat beantragt.

Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat von Evolva beantragt die Wahl von Richard Ridinger, Stephan Schindler and Christoph Breucker in den Vergütungsausschuss.