SFC Energy schließt Installation von 24 hybriden Microgrids mit EFOY Pro 12000 Duo Brennstoffzellen (500 W) mit indischem Partner FC TecNrgy Pvt Ltd. in netzfernen, nordöstlichen Gebieten ab



Brunnthal/München, Deutschland, 16. März 2021 - Die SFC Energy AG ( F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat die Lieferung und Installation eines Auftrags über EFOY Pro 12000 Duo Brennstoffzellen (500 W) für netzferne Gebiete in vier nordostindischen Bundesstaaten erfolgreich abgeschlossen. Der Auftrag wurde 2020 umsatzwirksam.



Im Rahmen des Auftrags lieferte SFC Energy über seinen Partner FC TecNrgy Pvt Ltd. 48 EFOY Pro 12000 Duo Brennstoffzellensysteme aus. Diese werden in Solar-Hybrid-Microgrids zur Stromversorgung in netzfernen Gebieten eingesetzt. Jedes System besteht aus zwei EFOY Pro 12000 Brennstoffzellen mit einer Gesamtausgangsleistung von 1.000 Watt, einem Solarpanel mit 5.000 Watt, einer Li-Ionen-Batterie und einem intelligenten

Energiemanagementmodul. Sie werden mit einem 230 Volt AC-Wechselrichter kombiniert. Die Systeme kommen zur Energieversorgung einer Gruppe von Unterkünften zum Einsatz, in der insgesamt etwa 50 Personen untergebracht sind. Die Lösung stellt die Versorgung der Beleuchtung, der Ventilation sowie den Betrieb von Entertainment-Systemen und das Aufladen von Kommunikations- und weiteren Endgeräten sicher.



Besonders bei Anwendungen in abgelegenen Gebieten wie dem Hinterland der nordöstlichen Region Indiens kann die Brennstoffzellentechnologie ihr volles Potenzial ausschöpfen. Die Region ist geprägt durch unwägbares Terrain, widrigste Wetterbedingungen, niedrige Temperaturen, lang anhaltende Regenphasen und schlechte Konnektivität. Aufgrund seiner Eigenschaften wird Methanol häufig auch als Frostschutzmittel eingesetzt und ist deshalb der perfekte Betriebsstoff für diese Art von Umgebung. Diese Qualität und der zudem sehr geringe Verbrauch der SFC-Brennstoffzellen sind signifikante logistische Vorteile für die Versorgung gegenüber herkömmlichen Dieselgeneratoren.