Roboterdichte in der US-Autoindustrie weltweit Platz 7 - International Federation of Robotics (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die Roboterdichte in der US-Automobilindustrie hat mit 1.287 installierten Einheiten pro 10.000 Mitarbeiter einen neuen Rekord erreicht. Damit rangieren die Vereinigten Staaten weltweit auf Platz sieben. Dieses Ergebnis ist vergleichbar mit der Roboterdichte in Deutschland (1.311 Einheiten) und Japan (1.248 Einheiten). China liegt mit 938 Einheiten an zwölfter Stelle. Das berichtet die International Federation of Robotics (IFR) in der aktuellen World Robotics Statistik.



"Automation ist der Schlüssel zum Erfolg für eine Erholung nach der Pandemie und gleichzeitig für Wachstum und Fortschritt in der Post-Corona-Zeit", sagt Milton Guerry, Präsident der International Federation of Robotics. "In der Aufschwungsphase nach der Finanzkrise 2008 investierten Unternehmen wie General Motors, Ford, Fiat-Chrysler und Tesla massiv in Robotik und Automation. Tausende neue Arbeitsplätze sind dadurch in der Automobilindustrie entstanden. Wir haben jetzt die Chance, viele Jahre und technologische Fortschritte später aus dieser Erfolgsgeschichte zu lernen und deutlich gestärkt aus der Pandemie hervorzugehen."