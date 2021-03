Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Ernennung von Raghu Kilambi zum Chief Executive Officer bekannt

Clean Power Capital gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Ernennung von Raghu Kilambi zum Chief Executive Officer bekannt VANCOUVER, British Columbia, 16. März 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt bekannt, dass alle Angelegenheiten, die den Aktionären gemäß der der Versammlungsankündigung und dem Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 8. Februar 2021 zur Genehmigung vorgelegt wurden, auf der Haupt- und Sonderversammlung des Unternehmens (die "Versammlung") genehmigt wurden. Die Versammlung fand am Montag, den 15. März 2021 statt.

Auf der Versammlung genehmigten und ratifizierten die Aktionäre die geänderte und angepasste Anlagepolitik des Unternehmens ("Anlagepolitik"), um den Sektor der erneuerbaren Energien als Investitionsschwerpunkt für das Unternehmen einzubeziehen. Die Aktionäre wählten auch den Board of Directors, der sich aus Herrn Johannes (Theo) van der Linde, Herrn Brendan Purdy, Herrn John Martin und Herrn Raghunath (Raghu) Kilambi zusammensetzte.

Nach der Versammlung trat Herr Joel Dumaresq als Chief Executive Office ("CEO") des Unternehmens zurück und Herr Kilambi wurde zum CEO und President ernannt. Herr Dumaresq wird weiterhin als vorläufiger Finanzvorstand des Unternehmens fungieren. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Dumaresq für seine zahlreichen Beiträge zum Unternehmen, während er als CEO fungierte.

Raghu Kilambi ist ein erfahrener Technologieinvestor und Unternehmer mit über 25 Jahren globaler Geschäftserfahrung in öffentlichen und privaten Investitionen, dem Aufbau von Unternehmen und der Schaffung von Shareholder-Value. Derzeit ist er CEO und CFO der PowerTap Hydrogen Fueling Corp., einem Beteiligungsunternehmen der Clean Power Capital Corp. Er ist Mitbegründer und Berater der USA SPAC: Goal Acquisitions Corp. (PUCKU: Nasdaq). Die Erfahrung von Raghu mit Investitionen in neue Technologien wird für das Unternehmen von Vorteil sein, während es gemäß der auf der Versammlung genehmigten und ratifizierten Anlagepolitik des Unternehmens weiterhin nach zusätzlichen Investitionsmöglichkeiten in den folgenden Branchen sucht: (i) Erneuerbare Energien, zu denen unter anderem Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien, Windkraft, Solarenergie und Geothermie gehören können; und (ii) biomedizinische, pharmazeutische und naturheilkundliche Sektoren, die medizinisches Cannabis oder Freizeit-Cannabis enthalten können.