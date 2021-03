Fazit

Für eine eindeutige Signallage auf der Long-Seite muss das Niveau von mindestens 110,00 JPY per Wochenschlusskurs überwunden werden. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg an 112,1365 sowie 114,5495 JPY merklich an. Als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ42FZ verwendet werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 140 Prozent. Rechnerisch dürfte der Schein am Ende dann bei 8,09 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte einen Wert von 109,15 JPY vorerst allerdings nicht überschreiten, wodurch sich im Zertifikat ein potenzieller Ausstiegskurs von 3,14 Euro ergibt.