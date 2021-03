NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentplattform Etoro will mithilfe eines Börsenmantels, einem so genannten Spac, an die Börse gehen. Nach der Zusammenführung beider Firmen solle das gemeinsame Unternehmen mit rund 10 Milliarden US-Dollar bewertet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Im Zuge der Zusammenlegung wollen Etoro und das Finanzvehikel FinTech Acquisition Corp. V über die Ausgabe neuer Aktien 650 Millionen Dollar einnehmen.

Ein Spac (Special Purpose Acquisition Company) ist eine bereits börsennotierte Firma, die vor allem das Ziel hat, ein anderes Unternehmen schneller an die Börse zu bringen. Auf diese Weise sparen sich die Unternehmen Gebühren, die sie bei einem normalen IPO an Investmentbanken abtreten müssten, und Zeit für die formellen Prozesse. In den USA boomte das Geschäft mit der Emission von Spacs zuletzt - und auch in Europa kam das Instrument zuletzt stärker in Mode.