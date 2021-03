Reliq Health Technologies Inc. kündigt einen neuen Vertrag mit Arztpraxis in Florida an, um mehr als 25 qualifizierte Pflegeeinrichtungen mit iUGO Care zu versorgen Nachrichtenquelle: IRW Press | 16.03.2021, 08:02 | 38 | 0 | 0 16.03.2021, 08:02 | HAMILTON, ON, 16. März 2021 / - Reliq Health Technologies Inc. (TSXV:RHT oder OTC:RQHTF oder WKN:A2AJTB) („Reliq“ oder die „Gesellschaft“), ein rasant wachsendes globales Telemedizin-Unternehmen, spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Virtual Care (virtuelle Gesundheitsversorgungs-) Lösungen für den Multi-Millionen-Dollar-Gesundheitsversorgungsmarkt, gab heute bekannt, dass die Gesellschaft einen neuen Vertrag mit einer Arztpraxis in Florida, die klinische Dienste für über 25 qualifizierte Pflegeeinrichtungen im ganzen Staat bietet, unterzeichnet hat. „Wir freuen uns sehr, im nächsten Monat mit der Aufnahme neuer Patienten in Florida beginnen zu können, während der Staat anfängt, sich von den verheerenden Auswirkungen der weltweiten Pandemie zu erholen,“ meinte Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies Inc. „Dank der Fortschritte des Staates bei der Einführung des Impfstoffs gegen den Corona-Virus für Mitarbeiter im Gesundheitswesen die in erster Reihe stehen und für Patienten, die über 70 Jahre alt sind, werden die Gesundheitseinrichtungen in Florida bald in der Lage sein, ihren Fokus von der akuten Versorgung kritisch-kranker COVID-19-Patienten auf die proaktive Versorgung der traditionellen intensiveren Nutzer des Gesundheitssystems zu verlagern – Patienten mit komplexen chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, COPD und Nierenleiden. Die Nutzung der iUGO Care-Plattform ermöglicht Ärzten, die mit qualifizierten Pflegeeinrichtungen (Skilled Nursing Facilities oder SNFs) zusammenarbeiten, Patienten nach der Entlassung eine Nachversorgung anzubieten und somit Wiedereinweisungen, die zu erheblichen finanziellen Einbußen für die SNFs führen, zu reduzieren. Die hoch-skalierbaren Lösungen von iUGO Care, wie Transitional Care Management (TCM), Remote Patient Monitoring (RPM), Chronic Care Management (CCM) und Behavioral Health Integration (BHI), schaffen neue Einnahmequellen für SNFs und Arztpraxen und verbessern Gesundheitsergebnisse und Lebensqualität der Patienten. Die 25 qualifizierten Pflegeeinrichtungen, die unser Kunde bedient, entlassen zusammen über 5.000 geeignete Patienten pro Jahr und werden Einnahmen von ca. USD 50/Patient/Monat generieren.“ Seite 2 ► Seite 1 von 3



