Pacifico Renewables Yield AG geht Partnerschaft mit Projektentwickler Boom Power ein und sichert sich Zugang zu einer 1 GW+ Pipeline im Vereinigten Königreich



* Vorrangiger Zugang zu Photovoltaik- und Batteriespeicheranlagen im Vereinigten Königreich



* Nahezu Verdreifachung der Pipeline von Pacifico auf mehr als 1,6 GW und weitere Diversifizierung



* Wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Plattform für Projektentwickler



Grünwald, den 16. März 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) ("Pacifico"), ein im Primärmarktsegment des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf notierter unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat heute eine Erstgebotsvereinbarung (Right of First Offer agreement) mit Boom Power Ltd und Boom Developments Ltd ("Boom Power"), einem Solarpark- und Energiespeicherentwickler mit Sitz im Vereinigten Königreich, unterzeichnet. Die Partnerschaft gewährt Pacifico vorrangigen Zugang zu Boom Powers Pipeline von derzeit mehr als 1 GW an Photovoltaik- und Batteriespeicheranlagen im Vereinigten Königreich, die von einem erfahrenen Team von Branchenexperten entwickelt werden. Pacificos Pipeline erweitert sich damit deutlich von mehr als 600 MW auf über 1,6 GW.

Christoph Strasser, Co-CEO von Pacifico: "Durch die Partnerschaft mit Boom Power haben wir uns eine weitere starke Pipeline für unser dynamisches Wachstum in den nächsten Jahren gesichert. Darüber hinaus legen wir den Grundstein für den Einstieg in den britischen Photovoltaikmarkt und haben gleichzeitig die Möglichkeit, einen Einstieg in den Batteriespeichermarkt zu prüfen. Mit dem ehrgeizigen Netto-Null-Treibhausgasemissionsziel Großbritanniens und dem aktuellen Fokus auf Offshore-Windkraft werden Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher eine zunehmend wichtige Rolle als komplementäre Technologien im zukünftigen britischen Energiemix spielen."