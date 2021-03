Vistin Pharma ASA Mandatory notification of trade Nachrichtenquelle: globenewswire | 16.03.2021, 08:30 | 25 | 0 | 0 16.03.2021, 08:30 | Intertrade Shipping AS har mandag 15. mars kjøpt 1.500.000 aksjer i Vistin Pharma ASA for

NOK 23,60 pr. aksje. Intertrade Shipping AS eier etter kjøpet 12.575.000 aksjer

i Vistin Pharma AS, tilsvarende 28,4 % av utestående aksjer i selskapet.



Intertrade Shipping AS er 100 % eiet av familien Brøymer. Øyvin A. Brøymer er

styreleder i Vistin Pharma ASA.

