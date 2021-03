TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn sind Asiens wichtigste Aktienmärkte am Dienstag der positiven Vorgabe der Wall Street gefolgt. Im Vorfeld mehrerer Notenbank-Entscheidungen hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger zwar in Grenzen. Allerdings ist kaum zu erwarten, dass die Währungshüter ihre ultralockere Geldpolitik straffen werden.

Zur Wochenmitte endet ein zweitägiges Treffen der US-Notenbank Fed. Am Donnerstag und Freitag stehen geldpolitische Entscheidungen der Bank of England und der Bank of Japan auf der Agenda.